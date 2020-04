Altdorf: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen entgegenkommendes Auto Eine Autolenkerin ist beim Linksabbiegen auf der Allmendstrasse in Altdorf mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Beim Zusammenstoss entstand beträchtlicher Sachschaden.

An den beiden Unfallautos entstand hoher Sachschaden. Bild: Kantonspolizei Uri, Altdorf, 15. April 2020

(zim) Am Mittwoch, kurz vor 19.45 Uhr, fuhr eine Autolenkerin in Altdorf auf der Allmendstrasse von Flüelen herkommend in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte bei der dortigen Verzweigung links Richtung Kreisel Flüelen abzubiegen. Dabei übersah sie ein korrekt entgegenkommendes Auto, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt.

In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 40'000 Franken.