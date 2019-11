Altdorf: Autolenker übersieht Velofahrerin in Kreisel Zwischen einer Velofahrerin und einem Autolenker ist es im Kreisel Poli in Altdorf zu einer Kollision gekommen. Die Frau wurde leicht verletzt.

(pz) Am Dienstagabend, 5. November, um zirka 18.15 Uhr fuhr eine Velofahrerin von der Oberen Fabrikstrasse herkommend in den Kreisel Poli und beabsichtigte Richtung Gründligasse abzubiegen. Zur gleichen Zeit bog der Lenker eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern in den Kreisel ein. Dabei übersah er die sich bereit im Kreisel befindende Velofahrerin und es kam zu einer Kollision.

Laut Polizeiangaben kam die Frau zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Franken.