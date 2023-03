Altdorf Balkon fängt Feuer Die Feuerwehr musste am Montagabend einen Brand in der Nähe des Bahnhofs Altdorf löschen. Niemand wurde verletzt.

In Altdorf geriet ein Balkon in Brand. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Pd / Urner Zeitung

Am 13. März kam es zu einem Balkonbrand in der Nähe des Bahnhofs Altdorf. Dies teilte die Kantonspolizei Uri mit. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Reussacherstrasse. «Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest und ist Gegenstand von weiteren Abklärungen durch die Spezialisten der Kantonspolizei Uri», heisst es in der Mitteilung.

Das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort und das koordinierte Vorgehen ermöglichten es der Feuerwehr und der Polizei, das Gebäude umgehend zu evakuieren. «Die Feuerwehr konnte das Feuer innert Kürze löschen». Die evakuierten Personen seien von der Polizei betreut und durch den Rettungsdienst auf allfällige Rauchgasvergiftungen untersucht worden. «Es wurde niemand verletzt», so die Polizei. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Durch den Löscheinsatz kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen um den Bahnhof Altdorf und an der Reussacherstrasse.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Altdorf, die Chemiewehr Uri, ein Pikett des Lösch- und Rettungszuges der SBB, der Rettungsdienst des Kantonspitals Uri und die Kantonspolizei Uri. (pd/zf)