Altdorf Die Bauernmusik spielt im «Schächengrund» lüpfige Klänge Ihre Musik passt bestens in eine Beiz: Die fünf Musiker spielen am 3. Juni in der Gartenbeiz Schächengrund in Altdorf.

Die Bauernmusik Altdorf (von links): Patrik Stadler, Erich Herger, Peter Gisler, Hanspeter Wigger und Sepp Wipfli. Bild: PD

Die Bauernmusik Altdorf spielt am Freitag, 3. Juni, im Restaurant Schächengrund in Altdorf. Die Musiker spielen von 19.30 Uhr bis zirka 22 Uhr zur Unterhaltung in der Gartenwirtschaft auf. Zu ihrer Beizenmusik sind alle herzlich eingeladen, heisst es in einer Vorschau auf den Abend.

Ihre Verbindung zur Beiz ist die Geselligkeit. Was sie spielen, passt in die Beiz, in die Kneipe und ins Restaurant. Und wenn die Bauernmusiker auftreten, kommen sie auch ziemlich vergnüglich in Fahrt und geben lüpfigen Klängen ihren eigenen unverkennbaren Schliff. Dazu geniessen sie gerne ein Gläschen Rebensaft, Most oder Feierabendbier.

Der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel hat immer wieder betont, dass er mit Vorliebe in der «Beiz» schreibe. In diesem Sinne freuen sich die fünf Beizenmusiker beziehungsweise Bauernmusiker auf ihren Auftritt, wo auch ein Gläschen, eine Stange oder zwei im Spiel sind. (cn)