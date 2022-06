Altdorf Bevölkerung kann an neuem Leitbild der Gemeinde mitwirken In einem «World-Café» können die Altdorferinnen und Altdorfer Ideen, Wünsche und Anregungen zum neuen Leitbild einbringen.

Altdorf arbeitet an einem neuen Leitbild. Darin wird aufgezeigt, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln will und welche Ziele für sie zentral sind, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Denn das geltende Leitbild der Gemeinde stammt aus dem Jahr 2006. Seither sei viel geschehen. «Wir wollen ein Leitbild, das uns weiterbringt und aufzeigt, wie sich Altdorf in Zukunft entwickeln soll», wird Gemeindepräsident Pascal Ziegler zitiert.

Nun kann auch die Bevölkerung an einem sogenannten «World-Café» Ideen, Wünsche und Anregungen zum neuen Leitbild einbringen. Der Anlass biete eine Chance, sich unabhängig von Parteien, Vereinen und Verbänden direkt in die Gemeindepolitik einzubringen. Alle Altdorferinnen und Altdorfer sind eingeladen, am 27. Juni ab 18 Uhr im Mehrzweckgebäude Winkel mitzudiskutieren und mitzudebattieren. Eine Anmeldung sei nicht nötig.

Zusätzliche Sicht der Bevölkerung

Vom Gemeinderat und der Verwaltung sei bereits Vorarbeit geleistet worden. Das «World-Café» soll aber zusätzlich die Sicht der Bürgerinnen und Bürger einbringen. Diskutiert werden – zusammen mit den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten – die Schwerpunkte Gesellschaft, Wirtschaft und Finanzen, Service public und Verwaltung, Klima, Umwelt, Energie und Verkehr, Bau und Raumplanung sowie Kultur, Sport und Tourismus. Das «World-Café» werde dabei mit Hilfe eines «erfahrenen Moderators» durchgeführt. Die Inputs und Ideen werden danach zur Weiterbearbeitung aufgenommen. (lur)