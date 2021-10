Altdorf BWZ Uri: Schon wieder muss ein Rektor gesucht werden Thomas Ammann hat nach rund einem Jahr als Rektor gekündigt.

Thomas Ammann (47) verlässt die BWZ Uri bereits wieder. Bild: Archiv Urner Zeitung

Rektor Thomas Ammann verlässt das Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri. Das teilte die Urner Regierung am Mittwoch mit. Ammann hatte die Stelle am 1. August 2020 angetreten. Auf den 31. Januar 2022 hat er nun die Kündigung eingereicht, «um sich beruflich wieder Richtung Kanton Zürich zu orientieren», wie es in der Mitteilung heisst. Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Thomas Ammann gefunden ist, wird das Rektorat des BWZ Uri interimistisch von Christine Stadler geführt. Christine Stadler leitet derzeit die Abteilung Handwerk/Technik/Gesundheit.

Schon Ammanns Vorgänger war nur für kurze Zeit an der Schule geblieben. Während der Probezeit hatte sich die Schulkommission von ihm getrennt. Damals wurde angegeben, die Differenzen seien zu gross, obwohl es auf zwischenmenschlicher Ebene gestimmt hatte. Die Vorstellungen über die Führung der Schule würden sich nicht decken. Bereits damals war Christine Stadler als interimsmässige Leiterin der Schule eingesprungen.

