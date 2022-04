Altdorf Chancen der Digitalisierung im Fokus: Urner Verein lud zum Workshop ein Der Verein Digital Cluster Uri hat zum «Bier und Plättli» eingeladen. Was nach einem gemütlichen Feierabendtreffen klingt, waren Workshops zu Themen rund um die Digitalisierung.

Branchenübergreifend wurde unter anderem der Nutzen von interaktiven Onlineportalen diskutiert. Bild: PD

Gemäss Statuten hat der Verein Digital Cluster Uri zum Zweck, mit Hilfe eines für alle frei verfügbaren Onlineportals («Knowledge Base») digitales Wissen konzentriert verfügbar zu machen und den Dialog zwischen der regionalen IT-Industrie und der Bevölkerung zu fördern. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung zum vergangenen Anlass namens «Bier und Plättli». Im Rahmen der Konzeptionierung galt es, die folgende Frage zu beantworten: Wie schafft Digital Cluster Uri eine Plattform, die lebt, und eine Gemeinschaft, die sich aktiv untereinander austauscht?

Es wurden Interessierte eingeladen, um die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen abzufragen. Die auf 40 Personen limitierte Teilnehmerzahl wurde schnell erreicht. Eine bunt durchmischte Gruppe mit Personen unterschiedlichen Alters aus ganz verschiedenen Branchen und Berufen fand sich am kürzlich in den Räumlichkeiten von Binary One an der Marktgasse in Altdorf ein.

«Ein Onlineportal lebt von Inhalten»

«Ein Onlineportal mit digitalem Wissen lebt von Inhalten», wird der Verein in der Mitteilung zitiert. Wie kann man also erreichen, dass Benutzer des Portals bereit sind, selber Inhalte zu generieren? Und was sind interessante Themen? Mit solchen Fragen beschäftigten sich die Teilnehmenden während des Workshops. An sieben Posten wurde zum Denken angeregt und Informationen zu den Interessen und der Haltung der zukünftigen Verwender des Portals gesammelt.

An verschiedenen Posten erarbeiten die Teilnehmenden die Themen des Workshops. Bild: PD

Vereinspräsident Kurt Gisler hat es einleitend mit den folgenden Worten formuliert: «Wir wollen die Verbindung zwischen der regionalen IT-Industrie und der Bevölkerung optimieren und Wissen im Zusammenhang mit der Digitalisierung auf verständliche Art mit der Urner Bevölkerung austauschen», wird er in der Mitteilung zitiert. «Wir wollen mithelfen, dass wir als Bevölkerung mündig sind, diese modernen Technologien sinnvoll einzusetzen.»

Es gibt einige Hürden zu überwinden

Für den Aufbau eines funktionierenden Onlineportals seien einige Hürden zu überwinden. «Es gibt negative Haltungen gegenüber dem Trend Digitalisierung», so der Verein. «Diese Menschen müssen vom Mehrwert der Digitalisierung überzeugt werden.» Andere wiederum seien gegenüber der Digitalisierung positiv eingestellt. Aber auch sie würden teilweise nicht wissen, wie die Digitalisierung gewinnbringend und sinnvoll eingesetzt werden könne.

Die Interessen der Bevölkerung wurden als Topthemen identifiziert, die Mechanismen für ein lebendiges Onlineportal getestet. Die Ergebnisse aus dem Workshop würden nun weiter analysiert und damit die Konzeptionierung abgeschlossen. Dann folge während ungefähr drei Monaten die technische Umsetzung.

Dass Thema Digitalisierung mit seinen Chancen und Gefahren die Bevölkerung beschäftigt, hat auch die engagierte Teilnahme an diesem Anlass gezeigt. Das gegenseitige Kennenlernen, die angeregten Gespräche und der wertvolle Austausch der Anwesenden seien ein wichtiger Aspekt des Vereinsgedankens, so der Verein. (pd/RIN)