Altdorf Christian Senn wird als neuer UKB-Bankrat vorgeschlagen Im Bankrat der Urner Kantonalbank gibt es einen Wechsel. Der Landrat wird die Wahl des neuen Mitglieds an seiner Session vom 27. April vornehmen.

Ende März wird die Urner Kantonalbank das neue Dienstleistungsgebäude am Bahnhofplatz 1 beziehen. Bild: Valentin Luthiger

Christian Senn, geboren 1969, ist in Uri aufgewachsen und machte eine Banklehre bei der Urner Kantonalbank (UKB). Nach Abschluss der Lehre zog es ihn nach Zürich an die Börse und später an die Börse in New York. Er stieg bei der Credit Suisse in Zürich ein, lernte alle Aspekte einer Bank kennen und erhielt die Chance, ein Repräsentations-Office in Houston aufzubauen, wie es im Bericht und Antrag der Regierung an den Landrat heisst. Anschliessend übernahm er den Stützpunkt Bogotá und reorganisierte ihn. In Anbetracht seines Geschäftserfolgs wurde ihm in der Schweiz der Aufbau der aktiven Anlageberatung «Investment Consulting» für ausländische Kunden übertragen. Er arbeitete für die UBS in Asien und wechselte anschliessend wieder zur Credit Suisse, bei der er als Head Produkte Private Banking und Head Investment Consulting in Südostasien wirkte. Später übertrug ihm die Credit Suisse die Verantwortung für den Markt in Thailand.

Weil seine beiden Söhne bereits mehrere Jahre in der Schweiz respektive in Europa lebten, kehrte er noch vor dem Ausbruch von Covid-19 in die Heimat zurück. Ende März 2022 endet sein Arbeitsverhältnis bei der Credit Suisse. Nach 35 Jahren im Bankgeschäft, davon 20 Jahre in Exekutiv-Positionen, hat sich Christian Senn 2021 entschieden, sich künftig auf wenige Verwaltungsratsmandate im Finanz- und Immobiliensektor zu konzentrieren, wie es im Kurzporträt, das dem Landrat vorgelegt wird, weiter heisst. Christian Senn soll die Nachfolge von Franz Schuler, Schattdorf, antreten, der auf Ende der Amtsdauer aus dem Bankrat der Urner Kantonalbank zurücktreten wird.

Die Wahl erfolgt an einer der nächsten Landratsessionen

Gestützt auf das Auswahlverfahren der Findungskommission – dieser gehören drei Regierungsräte, drei Vertreterinnen und Vertreter der UKB sowie ein Mitglied der landrätlichen Staatspolitischen Kommission an – schlägt der Regierungsrat dem Landrat vor, Christian Senn für die Amtsdauer vom Juni 2022 bis Mai 2026 neu in den Bankrat der UKB zu wählen. Zudem sollen folgende Personen als Mitglieder des Bankrats der Urner Kantonalbank für dieselbe Zeitspanne wiedergewählt werden: Heini Sommer, Altdorf, Bankratspräsident; Karsten Döhnert, Schattdorf; Patrizia Danioth Halter, Altdorf; Sandra Hauser, Rotkreuz; Andrea Kopp-Battaglia, Schattdorf; Marcel Metry, Seedorf. Der Landrat wird die Wahlen in den UKB-Bankrat an einer der nächsten Sessionen vornehmen.