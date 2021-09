Altdorf Dätwyler gewährt interessante Einblicke und wagt einen optimistischen Blick in die Zukunft Mit gezielten Investitionen baut die Dätwyler-Gruppe ihre Produktionskapazitäten aus. Das Altdorfer Unternehmen will so die Basis für weiteres profitables Wachstum schaffen.

Die Dätwyler Holding AG mit Hauptsitz in Altdorf gab am Tag des Kapitalmarktes einen vertieften Einblick in die Entwicklung der Healthcare- und Mobility-Märkte, in spannende Innovationsprojekte sowie in die erweiterte Nachhaltigkeitsstrategie. Im Werk in Schattdorf erhielten am Donnerstag, 30. September, über 70 angemeldete Investoren, Analysten und Medienvertreter die Möglichkeit zur Besichtigung der hochautomatisierten Produktionsanlagen. Fotografieren und Filmen war auf dem Rundgang allerdings nicht erlaubt. Daneben kamen die Teilnehmer im Uristiersaal in Altdorf in den Genuss von mehreren Referaten. Dabei wurden mit Blick in die Zukunft sehr optimistische Töne angeschlagen.

Dirk Lambrecht, seit 2017 CEO von Dätwyler, gab in seiner Begrüssung seine Freude über das grosse Interesse an der Veranstaltung beziehungsweise dem Unternehmen zum Ausdruck. Das sei eine gute Gelegenheit, die verschiedenen Geschäftsfelder vorzustellen und aufzuzeigen, weshalb Dätwyler in vielen Bereichen ein wichtiger Hersteller und Lieferant von innovativen Produkten sei.

Kapitalmarkttag bei Dätwyler: CEO Dirk Lambrecht begrüsst die 70 Investoren, Analysten und Medienschaffenden. Bild: Urs Hanhart (30. September 2021)

Dätwyler ist ein führender Anbieter von systemkritischen Komponenten für attraktive globale Märkte wie Healthcare, Food & Beverage und General Industry. Dabei konzentriert sich die Gruppe auf Märkte, die eine Erhöhung der Wertschöpfung sowie ein nachhaltig profitables Wachstum ermöglichen sollen. Mit über 20 Gesellschaften, Verkäufen in über 100 Ländern und mehr als 7000 Mitarbeitenden erwirtschaftet der Konzern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Franken.

Vom Wachstum im Healthcare-Markt profitieren

Dirk Borghs, Mitglied der Dätwyler-Konzernleitung, wies in seinem Referat darauf hin, dass der Healthcare-Markt über strukturelle Wachstumstreiber und hohe Eintrittsbarrieren verfüge. Dazu komme seit jüngstem das globale Impfprogramm zur Eindämmung der Covid-Pandemie. «Mit den beschichteten NeoFlex-Komponenten für vorgefüllte Spritzen und weichen Trockenelektroden für die Messung der Aktivitäten von Gehirn, Herz und Muskeln in tragbaren Geräten verfügt unser Unternehmen über vielversprechende Innovationsprojekte», betonte Borghs, und er fügte an:

«Wir rechnen damit, dass der relevante Healthcare-Markt in den nächsten Jahren weiterhin dynamisch wächst. Mit den in den letzten Jahren getätigten Investitionen in den Ausbau des branchenführenden Standards FirstLine ist Dätwyler bestens gerüstet, um überdurchschnittlich von diesem Marktwachstum profitieren zu können.»

Neue Chancen sieht die Gruppe auch in der Transformation zur Elektromobilität. Als Entwicklungspartner arbeitet das Unternehmen beispielsweise zusammen mit bestehenden Kunden an zukünftigen elektrifizierten Bremstechnologien. Dank der führenden Materialkompetenz erhofft sich Dätwyler im Auto der Zukunft neue Anwendungsgebiete, die auch den adressierbaren Markt erweitern sollen. Mit gezielten Innovationsprojekten treibt das Unternehmen Smart-Rubber-Produkte mit integrierten Sensoren sowie elektrisch und thermisch leitfähige Materialien voran.

«Dätwyler ist überzeugt, dass sich die Wachstumsstrategie mit innovativen neuen Produkten und Nachhaltigkeit nicht ausschliessen», sagte Lambrecht. Mit zwölf Fokusthemen will das Unternehmen seinen ökologischen Fussabdruck verringern. Unter anderem strebt Dätwyler bis 2030 an allen eigenen Standorten Klimaneutralität an.

Onlinedistributor Reichelt ist verkauft

Gestern wurde bekanntgegeben, dass Dätwyler den angekündigten Verkauf des Onlinedistributors Reichelt per 29. September 2021 vollzogen hat. Die Wettbewerbsbehörden hätten die Transaktion ohne Auflagen genehmigt. Über die Einzelheiten vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Mit dem Verkauf von Reichelt ist die Transformation von Dätwyler zum Spezialisten für systemkritische Elastomerkomponenten abgeschlossen. In der nun kommenden Phase will sich das Unternehmen auf das organische Wachstum sowie auf gezielte Akquisitionen zur nachhaltigen Stärkung des bestehenden Geschäfts fokussieren. Ohne den Reichelt-Beitrag von Oktober bis Dezember rechnet Dätwyler für das Gesamtjahr 2021 neu mit einer Umsatzsteigerung auf über 1100 Millionen Franken und einer Ebit-Marge von über 16 Prozent. Erstmals wurden auch mittelfristige Ziele für die Periode von 2022 bis 2024 veröffentlicht. Die Gruppe strebt ein Umsatzwachstum von sechs bis zehn Prozent und eine Ebit-Marge von 18 bis 21 Prozent an.