Altdorf Das erste Baby im neuen Urner Kantonsspital heisst Malia Knapp zwei Tage nach Umzugsbeginn erblickt Malia das Licht der Welt – als erstes Baby in den neuen Räumlichkeiten des KSU.

Babyglück im neuen Kantonsspital: Die stolzen Eltern heissen Malia willkommen. Bild: PD

Am Dienstag, 19. Juli, um 00.31 Uhr kam Malia als erstes Baby im neuen Kantonsspital Uri (KSU) zur Welt. «Mami und Baby sind wohlauf, können sich in den schönen neuen Räumlichkeiten erholen und die vollumfängliche Pflege geniessen», heisst es in einer Mitteilung des Kantonsspitals Uri. Das ganze Team der Gynäkologie und Geburtshilfe gratuliert der jungen Familie von Herzen und überreicht als Willkommensgeschenk ein Windelabo für sechs Monate.

In den frühen Morgenstunden vom 17. Juli starteten die Mitarbeitenden der Gynäkologie und Geburtshilfe am KSU mit dem Umzug in den Neubau (wir berichteten). Schwangere, die ab dem 18. Juli 2022 zur Geburt ins Kantonsspital Uri gemeldet waren, wurden bereits in den neuen Räumlichkeiten willkommen geheissen. Zwei Tage nach dem Umzug war es dann so weit: Malia erblickte als erstes Baby im neuen Spital das Licht der Welt. Die stolzen Eltern schwärmen: «Wir durften diesen glücklichen Moment in einer familiären Atmosphäre zusammen erleben. Eine hervorragende medizinische sowie pflegerische Betreuung bot uns dabei maximale Sicherheit.»

Uri ist an der Zentralschweizer Spitze bei den Geburten Im Jahr 2021 gab es total 340 Geburten am Kantonsspital Uri, heisst es in der Mitteilung des Spitals. Der Kanton Uri war somit Spitzenreiter innerhalb der Zentralschweizer Kantonen mit 27,4 Prozent mehr Babys als im Jahr zuvor. (zf)

Team der Gynäkologie und Geburtshilfe gibt Auskunft

Im Spital sei man bereit: «Wir freuen uns auf viele werdende Eltern. Ein schönes Einzelzimmer mit viel Platz für Papi und Besucherinnen und Besucher kann in jedem Fall zugesichert werden», unterstreicht Verena Bättig, Assistentin Gynäkologie und Geburtshilfe, einen grossen Pluspunkt der neuen Infrastruktur. Für Fragen zu Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillen dürfen sich Urner Frauen jederzeit ans Team der Gynäkologie und Geburtshilfe im KSU wenden.