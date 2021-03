Altdorf Der Gemeinderat hat einen neuen Bauleiter gewählt Der in Steinen wohnhafte Oliver Sutter wird ab November neuer Abteilungsleiter der Bauabteilung.

Oliver Sutter wird Altdorfs neuer Bauleiter. Bild: PD

(zgc) Anton Arnold wird als langjähriger Leiter der Bauabteilung Ende Jahr in Pension gehen. Deshalb hat der Altdorfer Gemeinderat einen neuen Bauleiter gewählt, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Das Amt übernehmen wird Oliver Sutter. Der 43-Jährige wohnt in Steinen und arbeitet seit zehn Jahren als Abteilungsleiter Hochbau der Gemeinde Schwyz.

Er hat einen engen Bezug zum Kanton Uri. So absolvierte er nach der Ausbildung zum Hochbauzeichner die Technische Berufsmatura 2000 in Altdorf, bevor er an der Fachhochschule für Technik Rapperswil seinen Abschluss als Dipl. Ingenieur FH in Raumplanung machte. Sein berufsbegleitendes Masterstudium an der Hochschule Luzern schloss er in Gemeinde-, Stadt- und Raumentwicklung ab. Frühere Stellen beinhalteten die Kreisplanung im Amt für Raumplanung des Kantons Schwyz und Projektleiter Raumentwicklung bei der Stadtentwicklung der Stadt Luzern.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit Oliver Sutter die hohe Qualität der Arbeit in der Bauabteilung beibehalten wird, aber auch die Weiterentwicklung der Gemeinde Altdorf sowie der Bauabteilung vorangetrieben werden kann. Oliver Sutter ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er tritt die Stelle per 1. November an.