Der Zentrum-Markt kann sein 150-jähriges Bestehen feiern

Der Zentrum-Markt in Altdorf ist einer der letzten kleinen Urner Detaillisten, die sich gegen allgegenwärtige Grosshändler zu behaupten wissen – und das nun bereits seit 150 Jahren. «Mit so etwas hätte mein Vorfahre wohl nicht gerechnet», schmunzelt der heutige Inhaber David Arnold, der das Geschäft bereits in fünfter Generation führt. «Gefreut hätte er sich aber auf jeden Fall.» Und das tut auch der Nachwuchs.

Anlässlich des grossen Jubiläums luden die Arnolds am Samstag zum Nachtessen in den «Uristiersaal» ein. Und nicht nur die 22 aktuellen, sondern auch alle ehemaligen Angestellten. «Wir haben dazu eigens ein Inserat geschaltet. Schliesslich waren die Adressen nicht mehr ganz aktuell», so Arnold. Man freue sich, wieder einmal zusammenzukommen und gemeinsam auf die Geschichte des Traditionsgeschäfts zurückzublicken.

Urahne war bei Gründung des Bundesstaats dabei

Dabei gab es nicht nur etwas über den Werdegang des «Chäs Arnold» zu erfahren. Immer wieder ist die Erzählung mit dem aktuellen Zeitgeschehen verknüpft, seit Josef Maria Arnold 1871 die «Sennhütte» eröffnete. Von der Gründung des heutigen Bundesstaates, an der Urahne Johann Anton Arnold als Urner Regierungsrat persönlich beteiligt war, über die beiden Weltkriege, den wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegsjahre und das Lädelisterben der 1970er-Jahre ist alles dabei.

Nach der Kriegszeit, in der die Knappheit der Lebensmittel nicht nur Detailhändler, sondern die ganze Bevölkerung herausforderte, kam es in der Branche zu grundlegenden Veränderungen. Man bewegte sich vom offenen Verkauf an der Theke zu abgepackten Waren. Besonders auf die Probe gestellt wurde das Geschäft jedoch, als Ende der 1960er-Jahre die ersten Einkaufszentren mit grossen Detailhändlern Einzug hielten. In der zweiten Filiale in der Attinghauserstrasse blieb zunehmend die Kundschaft aus, der Standort musste 2002 geschlossen werden. Das Hauptgeschäft– es war 1971 vergrössert und zu einem Lebensmittelladen umgebaut worden – bestand jedoch weiter und florierte. «Wir haben uns immer weiter steigern können und nie Rückschritte gemacht», erzählt Arnold, der das Geschäft 1999 von Vater Max und Onkel Werner Arnold übernahm. Noch immer sind Vater und Mutter jedoch täglich im Laden anzutreffen.

Auch auf spezielle Kundenwünsche eingehen

Zum Erfolg verholfen habe dem Zentrum-Markt einerseits die Partnerschaft mit Spar, die 2006 eingegangen wurde. «Die Spar Handels AG übernimmt nicht nur einen grossen Teil der Werbung», sagt Arnold. «Die Produkte sind für uns dank des grossen Einkaufsvolumens auch deutlich günstiger.» Nur durch ein günstiges Angebot hebe man sich jedoch nicht von Grosshändlern ab. Wie also lockt man Kunden ins kleine Geschäft? «Wichtig ist sicher, dass man auf die Wünsche der Kunden eingeht – auch wenn die Nachfrage nach einem Produkt noch nicht riesig ist.» Arnolds Mutter Antoinette habe beispielsweise früh auf Bio- oder Reformprodukte gesetzt. Lokales sei seit Beginn ein fester Teil des Sortiments gewesen.

Der Zentrum-Markt sei zudem nicht nur ein Laden, sondern für viele auch ein Treffpunkt. «Die Menschen schätzen, dass sie hier mit uns oder anderen Kunden einen Schwatz halten können.» Schliesslich macht für Arnold die Kombination den Erfolg aus: «Mit herkömmlichen, lokalen aber auch besonderen Produkten beispielsweise für Allergiker sprechen wir viele an.» Im Laden seien Jung und Alt, Akademiker und Arbeiter anzutreffen. «Einige kommen schon jahrelang zu uns, andere wollen uns bewusst unterstützen.»

Und die nächsten 150 Jahre? «Das kann ich genauso wenig voraussagen, wie es Johann Arnold damals konnte», lacht David Arnold. Insgesamt sei man aber sicher positiv gestimmt. «Wir werden weiterhin mögliche Trends verfolgen und den Kunden nahe bleiben.» Ausbaupläne gebe es keine, weder physisch noch in Form eines Online-Shops. Die Ladengrösse sieht Arnold denn auch als weitere Stärke – besonders ältere Menschen seien froh, wenn der Einkauf auch ohne grösseren Laufweg erledigt werden kann. Lediglich der Online-Auftritt soll überarbeitet werden, damit Angebote wie Käse- oder Fleischplatten noch besser präsentiert werden können. Und auch eine Nachfolge zeichne sich bereits ab, wie David Arnold schon einmal verrät: «Updates folgen.»