Altdorf Die Debatte zur Gemeindeordnung drehte sich um politische Themen Die Gemeindeordnung führte an der Versammlung zu Diskussionen. Wer für Altdorf arbeitet, darf weder in eine Behörde noch in eine Kommission. Zudem wird es auch künftig keine stillen Wahlen geben. Sowohl die CVP und die SP scheiterten mit Anträgen.

Das Vernehmlassungsverfahren war abgeschlossen. Parteien, Kommissionen und Einwohner von Altdorf konnten ihre neue Gemeindeordnung also auf ihre Richtigkeit, Vollzugstauglichkeit und vor allem ihre Akzeptanz hin prüfen (wir berichteten). So ganz einig wurde man sich dabei allerdings nicht. Denn am Donnerstag diskutierten Teilnehmer an der Gemeindeversammlung zwei Artikel im Detail.

Die CVP Altdorf kritisierte den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Artikel 11, der keine stillen Wahlen vorsieht. Die Ortspartei wollte folgende Ergänzung in der Gemeindeordnung: «Die Bestimmung über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte (WAVG) über die stillen Wahlen sind anwendbar.» Dadurch könne man Kosten, Zeit und Aufwand einsparen, so das Argument.

Walter Infanger von der SP Altdorf sprach sich an der Gemeindeversammlung gegen stille Wahlen aus. Anian Heierli (27. Mai 2021)

Die SP Altdorf hielt dagegen. Bei stillen Wahlen handle es sich nicht wirklich um Wahlen, so Parteimitglied Urs Kälin. Den Begriff bezeichnete er als «schönfärberisch». Auch Walter Infanger von der SP Altdorf ergriff das Wort: «Wenn man gewählt ist, ist man auch jemand.» Die Sozialdemokraten folgten somit der Argumentation des Gemeinderats. Präsident Pascal Ziegler dazu:

«Wir sind gegen stille Wahlen. Diese sind weniger legitim und weniger demokratisch.»

Letztlich lehnte eine Mehrheit der Versammlung den Antrag der CVP ab. Somit wird es in Altdorf wie bisher auch in Zukunft keine stillen Wahlen geben. Ebenso wurde Artikel 14 diskutiert, der unter Absatz 2 sagt: «Angestellte der Gemeinde dürfen weder einer Gemeindebehörde noch der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission angehören.»

Auch wer gemeinsam an die Versammlung kam, musste aufgrund der Coronamassnahmen auseinandersitzen. Bild: Anian Heierli (27. Mai 2021)

Jetzt war es die SP, die Kritik einräumte. Das sei zu extrem, so der Tenor. Denn faktisch bestehe kein Interessenskonflikt, wenn jemand aus dem Unterhaltsdienst der Gemeinde im Schulrat sitzen würde. Dagegen hielt unter anderem die SVP mit Elias Arnold, der den von der Gemeinde vorgeschlagenen Artikel als «saubere Trennung» bezeichnete. Auch dieses Mal wurde der Antrag abgelehnt. Das heisst: Künftig dürfen Gemeindeangestellte nicht einer Behörde oder Kommission angehören.

Bauzonenumlagerung gutgeheissen

Insgesamt ging die revidierte Gemeindeordnung aber problemlos über die Bühne und wurde genehmigt. Dasselbe gilt für die weiteren Geschäfte. Die Rechnung, die mit einem Ertragsüberschuss von 484'757 Franken abschliesst, wurde genehmigt. Gutgeheissen wurde ebenfalls eine Änderung des Nutzungsplans und diesbezüglich eine Umlagerung einer Bauzonenteilfläche von 144 Quadratmetern auf einer Liegenschaft in der Kornmatt. So wurde ein Stück Wohnzone der Liegenschaft zur Landwirtschaftszone. Dafür wurde eine identische Fläche eingezont, damit die Liegenschaft überhaupt erschlossen werden kann.

Zugestimmt wurde auch einem Nachtragskredit von 55'000 Franken für die Anschaffung einer Geschäftsverwaltungssoftware. Mit der Einführung dieser können Dokumente und Geschäfte sowie Dossiers überall aufgerufen werden. Denn gerade die Coronapandemie führte der Gemeinde vor Augen, wie wichtig eine digitale Verwaltung ist. Der Gemeinderat dankte es mit den Worten: «Somit wird uns der Weg in eine digitale Zukunft geebnet.»