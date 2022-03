Altdorf Die Jägerfamilie trifft sich wieder zur Urner Trophäenschau Nach zwei Jahren Unterbruch freut sich der Urner Jägerverein, am Wochenende im Mehrzweckgebäude Winkel wieder die Trophäenschau mit Pelzfellmarkt zu präsentieren.

Nach zwei Jahren Unterbruch freut sich OK-Präsident Michael Planzer, wieder über 300 Trophäen präsentieren zu können. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2019)

Am Wochenende vom Freitag und Samstag, 11. und 12. März, öffnen im Mehrzweckgebäude Winkel die Tore zur «Urner Trophäenschau mit Pelzfellmarkt». Mit über 300 Gäms-, Hirsch-, Reh-, und Steinwildtrophäen ermöglichen die Urner Jägerinnen und Jäger einen eindrücklichen Rückblick auf die Jagd 2021.

OK-Präsident Michael Planzer trägt die Hauptverantwortung für den beliebten Anlass. Mit ihm freuen sich die eingespielten Helferinnen und Helfer in erster Linie, dass der Anlass wieder stattfinden kann und dass mit der Festwirtschaft und grosser Tombola wieder viele Jagdfreundinnen und Jagdfreunde angelockt werden können. Die Jagdhornbläsergruppe Bärgarvä und attraktive Aussteller mit Produkten rund um die Jagd beleben die Trophäenschau zusätzlich. Die Jäger sind gespannt, wie sich die Pelzfellpreise gegenüber den letzten Jahren entwickelt haben.

Die Trophäenschau mit Pelzfellmarkt lockt Jung und Alt an. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2019)

Mit Fotos persönliche Jagdgeschichten präsentieren

In einer grossen Bilderpräsentation auf Grossleinwand geben zahlreiche Jäger aus dem ganzen Kanton persönliche Einblicke in ihre Weidtätigkeit und erzählen mit gelungenen Schnappschüssen interessante Jagdgeschichten. Musikalische Unterhaltung am Freitagabend bis 2 Uhr morgens garantiert echte Jägerstimmung in der festlich dekorierten Festwirtschaft.