Altdorf Die neue Altdorfer Post öffnet am 7. Juni Schon bald sind die Bauarbeiten für die neue Filiale in Altdorf beendet. An der gleichen Adresse, mit zusätzlichen Dienstleistungen – so präsentiert sich die Post ab dem 7. Juni.

Helle Farben und viel Holz prägen das Erscheinungsbild der neuen Postfiliale Altdorf. Diese befindet sich weiterhin an ihrem traditionellen Standort an der Bahnhofstrasse 9 – neu im Anbau zum Postgebäude. In ihren neuen Räumlichkeiten bietet die Post ab dem 7. Juni weiterhin die gesamte Palette ihrer Dienstleistungen an. Die Post hat die drei Schalter mit einer Beratungstheke ergänzt. Hier geben die Postmitarbeitenden Auskunft zu Dienstleistungen, beraten, klären auf und informieren, wie es in der Mitteilung der Post heisst.

Die Öffnungszeiten der Filiale werden angepasst. Sie ist neu ab 7. Juni von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Mit dem «My Post 24»-Automaten Pakete rund um die Uhr abgeben

Die neue Filiale bietet aber auch neue Dienstleistungen. In der Filiale Altdorf steht neu ein Paketeinwurf zur Verfügung. Hier können Kundinnen und Kunden bereits frankierte Pakete einfach und ohne Wartezeiten selbst aufgeben. Als weitere Alternative für die Paketaufgabe nimmt die Post den ersten «My Post 24»-Automaten im Kanton Uri in Betrieb. Dieser sei direkt bei der Filiale installiert und Tag und Nacht zugänglich. Nun können auch die Urnerinnen und Urner Pakete rund um die Uhr und unabhängig von der Öffnungszeit der Filiale aufgeben oder abholen. Die Filiale verfügt weiterhin über einen Postomaten und eine Postfachanlage. (pd/RIN)