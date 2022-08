Altdorf Die neue Schulleitung des BWZ Uri startet motiviert ins Schuljahr Die Schulleitung des Beruf- und Weiterbildungszentrums Uri (BWZ Uri) ist wieder komplett. Zusammen mit den zwei neuen Mitgliedern – Petra Wagner und Marco Grepper – startet das Leitungsteam um Rektorin Christine Stadler ins neue Schuljahr.

Mit einem Meeting im Maderanertal startete die neue Schulleitung des Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri) am Montag, 8. August 2022, ins neue Schuljahr. «In einer inspirierenden Landschaft haben wir der Planung des Schuljahrs 2022/23 den letzten Schliff gegeben», sagt Christine Stadler. Sie ist seit dem 1. März dieses Jahres Rektorin am BWZ Uri. Bereits als Abteilungsleiterin Handwerk/Technik/Gesundheit übernahm sie nach dem Rücktritt von Thomas Ammann Anfang des Jahres interimistisch das Rektorat.

Die Schulleitung des BWZ Uri (von links): Adrian Arnold (Abteilung Landwirtschaft), Iwan Wyrsch (Abteilung Wirtschaft/ Verkauf), Christine Stadler (Rektorin), Petra Wagner (Abteilung Weiterbildung) und Marco Grepper (Abteilung Handwerk/Technik/Gesundheit). Bild: PD

Nun freue sie sich auf die rund 160 neuen Lernenden, die ab Dienstag an der Berufsfachschule in Altdorf ihre Ausbildung starten, heisst es in der Mitteilung des BWZ Uri. «Ich kann auf die Unterstützung eines topmotivierten Teams mit einem grossartigen Teamspirit zählen», sagt Christine Stadler. Das Leitungsteam am BWZ setzt sich wie folgt zusammen: Neben den beiden bisherigen Abteilungsleitern Adrian Arnold (Landwirtschaft) und Iwan Wyrsch (Wirtschaft/Verkauf) gehören neu auch Petra Wagner und Marco Grepper dem Leitungsteam an.

Petra Wagner aus Stans verfügt über ein MAS «Management in Physiotherapie» und hat per 1. März dieses Jahres die Abteilung Weiterbildung am BWZ Uri übernommen. Sie ist damit die Nachfolgerin von Bea Koens. Marco Grepper aus Schattdorf war früher Leiter der Geschäftsstelle Altdorf bei EWA – Energie Uri, verfügt über eine Ausbildung als Berufsschullehrer und ist seit rund vier Jahren als Fachlehrperson Elektroinstallateure am BWZ Uri tätig. Er hat per 1. August 2022 die Leitung der Abteilung Handwerk/Technik/Gesundheit von Christine Stadler übernommen.

Die Ziele sind gesteckt

Rektorin Christine Stadler wolle zusammen mit dem neuen Leitungsteam, die insgesamt rund 730 Lernenden am BWZ Uri optimal auf das Berufsleben vorbereiten. «Wir fördern bei unseren Auszubildenden Kreativität, Kommunikations- und Selbstwirksamkeitskompetenz, Problemlösekompetenz und nicht zuletzt Kompetenzen, um die fortschreitende Digitalisierung erfolgreich zu meistern», erklärt Christine Stadler.

Um alle diese wichtigen Aufgaben zu Gunsten der Lernenden zu meistern, könne die Schulleitung auf ein sehr motiviertes und kompetentes Gesamtteam zählen. «Wir haben in den vergangenen Jahren einiges erlebt, sind zusammen durch Hochs und Tiefs gegangen und engagieren uns mit vollem Herzblut für das BWZ Uri», wird Christine Stadler in der Mitteilung zitiert. (pd/RIN)