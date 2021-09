Altdorf Dreimal längere Rutschbahn: «Sie wird auf jeden Fall ein Publikumsmagnet» Die durchgeführte Spendenaktion war erfolgreich: An der Wiedereröffnung am 13. November weiht das Schwimmbad Altdorf seine neue Rutschbahn ein.

Die Sanierung des Schwimmbads Altdorf ist bald abgeschlossen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Mai 2021)

Dank zahlreicher Spenden kann sie bereits in der ersten Sanierungsetappe umgesetzt werden: Die neue Rutschbahn im Schwimmbad Altdorf wertet bald das Badeerlebnis auf. «Es freut mich, dass durch die grosszügige Unterstützung der Bevölkerung sowie zahlreicher Sponsoren eine neue Rutschbahn bestellt werden konnte», lässt sich Pascal Ziegler, Verwaltungsrat und Präsident der Baukommission der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf (SGA) zitieren. Die neue Wasserrutschbahn mit einem Bogen nach draussen wird 82 Meter lang – die alte hatte eine Länge von 25 Meter – und ende dann in einem separaten Landebecken, heisst es in der Medienmitteilung.

Am 13. November ist es so weit

Am 13. November steht die Wiedereröffnung des ganzen Schwimmbads an: Aufgrund der herbstlichen Temperaturen müsse das Aussenbad aber ab dem 20. September geschlossen werden, somit ist zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung nur das sanierte Innen-Schwimmbad zugänglich.

Mit der Wiedereröffnung wird auch die neue Rutschbahn eingeweiht. Bei Geschäftsführer Patrick Husmann ist die Vorfreude spürbar: «Die Rutschbahn wird auf jeden Fall ein Publikumsmagnet und wertet das Erlebnis im Schwimmbad Altdorf zukünftig auf.» (mah)