Altdorf: E-Bike-Lenker bei Sturz verletzt Ein 60-jähriger Mann stürzte beim Überqueren des Trottoirs. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Florian Arnold

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, kurz vor 16.45 Uhr, fuhr ein E-Bike-Lenker auf der Flüelerstrasse von Altdorf in Richtung Flüelen und beabsichtigte nach rechts in den Schiesshüttenweg abzubiegen. Beim Überqueren des Trottoirs kam der Lenker zu Fall. «Der 60-jährige Mann wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung.