Altdorf E-Bikerin kollidiert mit alkoholisiertem Autofahrer und verletzt sich erheblich Am Donnerstagmorgen ist es in der Hellgasse zu einem Unfall gekommen. Eine Frau wurde verletzt.

Am Donnerstagmorgen kurz nach 7:30 Uhr hat sich in Altdorf ein Unfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein Autofahrer mit Urner Kontrollschildern auf der Hellgasse in Richtung Dorfzentrum. Auf Höhe der Verzweigung Hellgasse/Belmitéstrasse bremste er, um auf den Parkplatz beim Dätwylerareal abzubiegen.

Eine E-Bike-Lenkerin bemerkte sein Vorhaben zu spät und kollidierte mit dem Heck des Autos. Dabei zog sich die Frau erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital gebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 6000 Franken. Beim Autofahrer ergab sich anschliessend ein positives Ergebnis bei einer Atemalkoholprobe. (zgc)