Altdorf «Earth Hour»: Der Tell steht für eine Stunde im Dunkeln Im Rahmen der weltweiten Aktion will auch Altdorf ein symbolisches Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Beim Telldenkmal gehen am Samstag für eine Stunde die Lichter aus. Bild: Nadia Schaerli (Altdorf, 28. November 2020 )

Am Samstag, 26. März, wird um 20.30 Uhr in Tausenden von Städten auf dem ganzen Globus die Beleuchtung bekannter Bauwerke für eine Stunde ausgeschaltet. Auch der Kanton Uri und die Gemeinde Altdorf beteiligen sich an der symbolischen Aktion. Für 60 Minuten gelöscht werden die Beleuchtungen des Telldenkmals, des Theaters Uri sowie des Zeughauses, wie die Urner Baudirektion mitteilt.

«Earth Hour» habe nicht das Ziel, möglichst viel Strom zu sparen, sondern will ein symbolisches Zeichen für mehr Energieeffizienz und für den Schutz des Klimas setzen. «Gerade Bergregionen wie Uri haben ein vitales Interesse daran, dass sich der Klimawandel nicht noch mehr beschleunigt», schreibt die Urner Baudirektion. (pd/RIN)