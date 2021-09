Altdorf Ein Ausstellungsrundgang soll Primarschülern helfen, Nein zu sagen Die Ausstellung «Mein Körper gehört mir!» soll Urner Schülern Selbstschutzstrategien bei potenziellen sexuellen Übergriffen beibringen. Doch die Verantwortung darf nicht an Kinder delegiert werden.

Die Wanderausstellung «Mein Körper gehört mir!» der Stiftung Kindesschutz Schweiz gibt es schon seit 2007. Uri gehört dabei zu den wenigen Kantonen, der die Kampagne jährlich flächendeckend mit Dritt- und Viertklässlern umsetzt, und zwar mit Erfolg: Kinder, Lehrpersonen und Eltern würden seit Jahren die kindergerechte Art der Prävention loben, heisst es seitens der Urner Kultur- und Bildungsdirektion.

Auch dieses Jahr – vom 13. September bis 1. Oktober – besuchen nun wieder alle 3. und 4. Klassen sowie die Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen Schule der Stiftung Papilio die in der Kollegikapelle Altdorf interaktiv aufgebaute Ausstellung. Die Kinder lernen und üben dort, dass sie selber bestimmen, wer ihnen wie nahekommen darf. Sie lernen, auf ihren Körper zu hören und deutlich Nein zu sagen, wo es nötig ist. Die Fachstelle Kindesschutz Uri koordiniere sämtliche Führungen mit einem Animateurenteam, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter.

Kinder werden achtsamer gegenüber heiklen Situationen

Doch was kann ein Ausstellungsrundgang bei einem Kind bewirken? Er stärkt das Selbstbewusstsein und die Selbstschutzstrategien. Mädchen und Knaben erfahren, was bei sexueller Gewalt geschieht. Sie lernen, achtsam gegenüber heiklen Situationen zu sein, und üben konkrete schützende Handlungsmöglichkeiten. Gut informierte Kinder sind achtsamer, grenzen sich selbstverständlicher ab und schweigen weniger.

Allerdings darf die Verantwortung für den Schutz vor sexueller Gewalt nicht an die Kinder delegiert werden; sie liege bei ihren erwachsenen Bezugspersonen. Deshalb seien auch die Erziehungsberechtigten – sowie die schulischen Fachpersonen – gefordert, sich immer wieder mit der Problematik sexueller Gewalt auseinanderzusetzen. Die Fachstelle Kindesschutz ist dabei eine erste Anlaufstelle und bietet bei Sorgen und Fragen Beratung und Unterstützung.

Auch die Eltern sind gefordert

Da die Eltern bei der Prävention eine wichtige Rolle spielen, finden im Rahmen der Kampagne auch Informationsanlässe für die Eltern der Dritt- und Viertklassschülerinnen und -schüler statt: am 13. und 22. September, jeweils um 19 Uhr, im Prüfungssaal der Kantonalen Mittelschule Uri in Altdorf. An den beiden Elternabenden werden die Eltern ausführlich über die Kampagne informiert. Sie erfahren, wie sie ihr Kind am wirksamsten ermutigen und unterstützen. Die beiden Veranstaltungen sind öffentlich, sodass auch weitere Interessierte herzlich eingeladen sind. Auch in diesem Jahr wird am «Open Day» vom Mittwochnachmittag, 29. September, von 14 bis 17 Uhr, in der Kollegikapelle in Altdorf eine freie Besichtigung der Ausstellung angeboten. So erhalten Familien, die nicht an einem Elternabend teilnehmen können oder möchten, Gelegenheit, sich den Parcours von ihrem Kind zeigen zu lassen. Es stehen auch Fachpersonen bereit, die Fragen beantworten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (mah)