Altdorf Ein eigenwilliger Auftakt: Sprechchor eröffnet Musikfestival Tellspielerinnen und Tellspieler starteten mit einem Sprechchor die Alpentöne. Das internationale Festival bietet bis Sonntag eine grosse Vielfalt an Konzerten und Filmen sowie eine Klanginstallation.

Michael Engelhardt leitet mit vollem Einsatz den Sprechchor der Tellspielerinnen und Tellspieler. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. 8. 2023)

Eine ungewohnte Eröffnung: Beim internationalen Musikfestival Alpentöne in Altdorf gab es am Donnerstagabend zum Beginn im Theater Uri weder Handorgel-, Schwyzerörgeli noch grosse Blasmusikauftritte. Es war vielmehr ein Sprechchor aus rund zwei Dutzend Stimmen, der das 300-jährige Gedicht «Die Alpen» von Albrecht von Haller zum Leben erweckte. Ein besonderes Ereignis, denn dieses ist zwar 300 Jahre alt, wurde aber bisher noch nie integral auf einer Bühne gesprochen. Der Schauspieler und Sprecher Michael Engelhardt wagte mit den Tellspielerinnen und Tellspielern sowie mit zwei Kindern dieses ambitiöse Unterfangen. Zum Schluss wurde dann aber doch noch gesungen und eine Trompete war zu hören.

Der Altdorfer Gemeindepräsident Pascal Ziegler lud dazu ein, die 13. Alpentöne-Ausgabe zu geniessen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. 8. 2023)

Viel Musik, neue Töne und Klangabenteuer

Der Altdorfer Gemeindepräsident Pascal Ziegler freute sich auf Festivaltage voller Musik, neuer Töne und Klangabenteuer. «Die Alpentöne waren schon immer ein mutiges, sehr vielfältiges und qualitativ hochstehendes Festival, das in einem unkomplizierten, familiären Rahmen stattfindet.» Das habe in der Kulturszene für Aufsehen gesorgt. Bereits die dritte Ausgabe war ausverkauft. Es freue ihn ungemein, dass die Erfolgsgeschichte weiter geschrieben werden konnte und nun alle gemeinsam die 13. Ausgabe geniessen dürften. «Alpentöne ist mehr als Musik, mehr als alpine Ambiance», sagte Geschäftsführer Pius Knüsel. «Das Festival ist ein Treffpunkt der Alpenliebhaber, der Länder, der Regionen, der Kulturen, auch der Generationen.»

Alpentöne-Geschäftsführer Pius Knüsel hiess das Publikum im Theater Uri zur Festival-Eröffnung willkommen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. 8. 2023)

Die diesjährige Ausgabe bietet an vier Festivaltagen 50 Konzerte und Filmvorführungen, dazu eine begehbare Klanginstallation und eine Fahneninstallation. Auch zahlreiche einheimische Musikerinnen und Musiker erhalten während der Alpentöne eine grosse Bühne. Für den Freitag gibt es diesbezüglich zwei besondere Tipps. Das Hausorchester unter der Leitung von Michel Truniger spielt um 21.30 Uhr im Theater Uri mit dem in Altdorf lebenden italienischen Gitarristen Gianluca Sala. Er hat seinen alten Freund und Landsmann, den Saxofonisten Gabriele Comeglio, eingeladen.

Die Mitglieder der Tellspielgesellschaft legten sich bei der Festival-Eröffnung mächtig ins Zeug. Grossen Applaus gab es insbesondere für die beiden Kinder. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. 8. 2023)

Für Alpentöne lässt sich das Orchester von alten und neuen Stücken des Gastes Gianluca Sala herausfordern. Zudem haben die beiden Musiker je ein Werk speziell für Alpentöne geschrieben. «Ursprünglich geschrieben wurden diese fürs Jazzduo», sagt Michel Truniger. «Unser Hausarrangeur Hansjörg Römer hat die Stücke fürs Hausorchester bearbeitet. Nun freuen wir uns auf ein schönes Jazzkonzert mit den beiden Gästen.» Als Sängerin ist Karin Ospelt dabei. «Für uns ist es spannend, ein solches Projekt zu realisieren», so Truniger. «Die Zeit fürs Proben war relativ kurz, aber intensiv.»

Urner spielt seine Ländlersinfonie

Am Freitag um Mitternacht tritt dann Tobi Zwyer mit seinen Musikerinnen und Musikern auf die Bühne im Theater Uri. Der in Sisikon aufgewachsene Zwyer ist seit rund 20 Jahren im urbanen Umfeld zu Hause. Seine Ländlersinfonie «Stadt-Land» ist eine Auftragskomposition für die Stubete am See in Zürich und wurde dort im vergangenen Jahr uraufgeführt. Zudem war das Werk auch in der Tonhalle in Zürich zu erleben. Bei Alpentöne tritt er mit demselben Ländlerorchester auf. «Mit den beteiligten Musikerinnen und Musikern spiele ich auch in anderen Bands zusammen. Es sind alles Leute, die ich mag – und das sowohl musikalisch wie auch menschlich.»

Beim Sprechchor engagierten sich Tellspielerinnen und Tellspieler quer durch die Generationen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. 8. 2023)

Das Thema für seine Sinfonie konnte Zwyer selber wählen: «Ich habe sowohl die Stadt als auch das Land gerne.» Daher sei die Themenwahl naheliegend gewesen. Es sei cool, dass er nun sein Werk bei Alpentöne nochmals aufführen könne. Das Schreiben habe relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Umso mehr freue er sich über jeden weiteren Auftritt.