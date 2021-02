Altdorf Ein weiterer Kulturanlass fällt Corona zum Opfer: Das Tonart Festival wird abgesagt Verschoben und jetzt abgesagt: Das Tonart Festival findet auch 2021 nicht statt. Das OK plant für das kommende Jahr eine Neuausrichtung des Festivals.

Vor vier Jahren sang Seven am Tonart Festival in Altdorf. In diesem Jahr gibt es wegen Corona jedoch kein Wiederhören. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. März 2019)

Die Urner müssen auch dieses Jahr auf Seven, Philipp Fankhauser sowie auf die Tonart Hausband Take This und verschiedene Gastsängerinnen und -sänger verzichten. Nachdem das Tonart Festival wegen Corona um ein Jahr verschoben worden war, kann es dieses Jahr ebenfalls nicht stattfinden. Den Entscheid hat das Organisationskomitee des Festivals nach Rücksprache mit den Hauptsponsoren, dem Theater Uri, der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri und dem Festival-Trägerverein einstimmig gefällt. «Auch wenn wir wussten, dass es wegen der geltenden Massnahmen des Bundes nur sehr schwer möglich sein wird, das Festival 2021 auf die Bühne zu bringen, ist uns die Absage nicht leichtgefallen», wird Philipp Truniger, musikalischer Leiter des Festivals, in einer Mitteilung zitiert. «Die allgemeine Ungewissheit und die nicht voraussehbare Entwicklung von Corona beziehungsweise der entsprechenden Schutzmassnahmen in Abwägung zum gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiko lassen leider keinen anderen Schluss zu», so Truniger.

Dimitri Moretti übernimmt Präsidium des Tonart Fördervereins

Dimitri, Moretti wird neuer Präsident des Tonart Fördervereins. Bild: PD

Einen Wechsel gibt es im Präsidium des Tonart Fördervereins. Nach 15 Jahren hat sich Ralph Aschwanden entschieden, das Präsidium des Tonart Fördervereins abzugeben. Aschwanden habe von Anfang an das Festival mit dem OK konstant und gewinnbringend weiterentwickelt, wird er in der Mitteilung gelobt. Er habe dem OK immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. «Dafür bedanken wir uns bei ihm von ganzem Herzen», so Truniger. Als Nachfolger von Aschwanden übernimmt Dimitri Moretti das Präsidium des Tonart Fördervereins. Als Musikliebhaber und langjähriger Besucher des Festivals wird das OK mit Moretti die Neuausrichtung des Festivals in Angriff nehmen. «Wir sind sehr froh über seine Zusage und sind auch überzeugt, dass er die Geschicke des Vereins in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft leiten wird», betont Truniger.

Das Festival richtet sich nach 15 Jahren neu aus

Auch wenn das Festival weder 2020 noch 2021 stattfinden konnte, blickt das Tonart-OK optimistisch in die Zukunft. «Tonart 2022 vom 25. und 26. März wird anders sein als die letzten, sehr erfolgreichen Ausgaben», verrät Philipp Truniger jetzt schon. Das Festival solle nicht nur optisch, sondern auch programmatisch neu daherkommen. «Nach 15 Jahren ist es Zeit für eine Neuausrichtung des Festivals. Wir machen aus der Not eine Tugend und sind daran, unser Konzept zu Papier zu bringen und zu verfeinern», erklärt Kommunikationschef Thomas Huwyler.

Philipp Fankhauser war schon mehrere Male am Tonart Festival dabei – im Bild sein Auftritt 2015 in Altdorf. Diesmal fällt sein Auftritt jedoch Corona zum Opfer. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. März 2015)

2006 gegründet findet das Tonart Festival jährlich im Theater Uri statt. Das Festival, ursprünglich jazzverwandten Stilrichtungen verschrieben, zeigt sich aber auch gegenüber anderen Musikstilen offen. Organisator des Tonart Festivals ist der Tonart Förderverein. Philipp Truniger ist seit der Gründung des Festivals musikalischer Leiter.

Tickets können zurückgegeben werden

Gekaufte Tickets für das Tonart Festival können über den Ticketanbieter See Tickets zurückgegeben werden. Alle Käufer erhalten von See Tickets ein E-Mail mit den Rückgabemodalitäten. Das OK des Tonart Festivals hat sich für eine sogenannte Wahlrückgabe entschieden. Das heisst, die Käufer können selber entscheiden, ob und wie viel sie vom Ticketpreis zurückerstattet haben möchten. Das OK bedankt sich bei allen Ticketkäufern, welche das Festival unterstützen wollen. Die Rückgabefrist beträgt 30 Tage und dauert bis zum 2. März 2021. Infos zum Festival und zur Ticketrückgabe gibt es auf der Website oder der Facebook-Seite.