Altdorf Eine Person nach Unfall zwischen Auto und E-Bike verletzt In Altdorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine Person musste ins Spital eingeliefert werden.

Auf der Spitalstrasse in Altdorf ereignete sich der Unfall. Bild: Google Maps

Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr war ein Autofahrer in Altdorf auf der Spitalstrasse Richtung Seedorf unterwegs. Als er auf den Parkplatz des Kantonsspitals Uri einbiegen wollte, kam eine E-Bike-Fahrerin von Seedorf in Richtung Altdorf. In der Folge kam es zu einer Kollision. Die 63-Jährige Frau zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde direkt im nahegelegenen Kantonsspital Uri medizinisch behandelt. (rem)