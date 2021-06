Altdorf «Endlich können wir wieder ausstellen!»: Künstler lädt in sein Malstudio ein Naci Kocaslan zeigt am Wochenende die Werke seiner Kursteilnehmer – auch jene der kleinsten Künstler.

Naci Kocaslan in seinem Malstudio. Bild: PD

(pd/RIN) Der Künstler Naci Kocaslan stellt am kommenden Wochenende die Bilder seiner Malkurs-Teilnehmenden in seinem Malstudio Nakocart in Altdorf aus. «Endlich können wir wieder ausstellen! Ich freue mich, die Werke von Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern am kommenden Wochenende der Öffentlichkeit zu zeigen», sagt Naci Kocaslan.

Naci Kocaslan bietet wöchentliche Malkurse für kreative Erwachsene und Kinder an und ermöglicht mehrmals im Jahr, die Werke ihres Schaffens zu präsentieren. Während der Coronamassnahmen konnte nicht in den Innenräumen ausgestellt werden, weshalb der findige Künstler Anfang Jahr eine Schaufenster-Ausstellung in Altdorf und Schattdorf durchgeführt hat, um den Kunstschaffenden trotz der Situation eine Gelegenheit zu ermöglichen, ihre Werke zu zeigen (wir berichteten). Die Kreationen waren in den Schaufenstern diverser damals geschlossener Geschäfte zu bewundern.

Vor dem Malstudio wird zum Apéro eingeladen

Jetzt findet die Bilderschau wieder im Malstudio von Naci Kocaslan in Altdorf, Gotthardstrasse 72, in Altdorf – vis-à-vis dem Urnertor – statt. Am Samstag, 26. Juni, sind die Werke der Kinder von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 27. Juni, die Bilder der erwachsenen Teilnehmenden zu sehen. An beiden Terminen wird draussen vor dem Malstudio ein Apéro angeboten.