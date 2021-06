Altdorf «Es ist besser abzuwarten, was beim Bund geht»: Energiegesetz wird abtraktandiert FDP und CVP fanden es nicht den richtigen Zeitpunkt, um über die Revision zu beraten. SVP wollte diskutieren und korrigieren. Für die SP ist es höchste Zeit, das Gesetz anzupassen.

Die Diskussionen über das Urner Energiegesetz werden auf später verschoben. Die entsprechende Gesetzesrevision wurde am Mittwoch im Urner Landrat nicht behandelt. 44 Landräte sprachen sich dafür aus, das Geschäft abzutraktandieren. Elf waren dagegen und es gab drei Enthaltungen. Den Antrag hatte Georg Simmen (Realp) der FDP-Fraktion gestellt. Dies erfolge in Absprache mit CVP und SVP, wie er betonte. Er begründete den Antrag damit, dass das neue Energiegesetz einen engen Zusammenhang mit dem CO 2 -Gesetz habe, das vom Volk insbesondere auch im Kanton Uri nicht goutiert worden sei. Georg Simmen ist der Meinung:

«Es ist besser abzuwarten, was beim Bund geht.»

Die hohe Ablehnung des CO 2 -Gesetzes lasse befürchten, dass dem kantonalen Energiegesetz beim Volk ein ähnliches Schicksal widerfahren könnte. Es sei nicht so, dass man das Energiegesetz grundsätzlich ablehne. Der Antrag auf Abtraktandierung erfolge vielmehr aus taktischen Gründen und weil Verschiedenes angepasst werden müsse.

Céline Huber (Altdorf) legte Wert auf die Feststellung, dass die CVP-Fraktion der Ansicht sei, dass das aus dem Jahr 1999 stammende Gesetz in vielen Belangen überholt sei und deswegen auch Anpassungen zwingend notwendig seien. «Insbesondere im Gebäudebereich müssen wir noch mehr die technischen Fortschritte miteinbeziehen und damit als Gebirgskanton, welcher sehr stark vom Klimawandel betroffen ist, eine wirksame Klimapolitik betreiben.» Der Zeitpunkt für die Verabschiedung des Energiegesetzes sei aber unpassend. Die Fraktion bittet denn auch den Regierungsrat, das Gesetz aufgrund der neuen Gegebenheiten zu analysieren, welche Folgen und Auswirkungen die abgelehnte CO 2 -Vorlage auf das vorliegende Gesetz habe, und unter Berücksichtigung des weiteren Vorgehens des Bundes ein bereinigtes Energiegesetz vorzulegen.

Walter Tresch (FDP, Erstfeld) meinte, auf Bundesebene werde in den kommenden Monaten zu diesem Thema einiges passieren: «Es ist angebracht, die nächsten Schritte aus Bern abzuwarten und allfällige Änderungen und Anpassungen am vorliegenden, revidierten Urner Energiegesetz auch vorzunehmen.»

SVP findet, Gesetz sollte mehr auf Innovation und Entwicklung aufbauen

Alois Arnold (81, Bürglen) sagte, dass man seitens der SVP-Fraktion sehr gerne über das Gesetz diskutiert, bei zahlreichen Artikeln Korrekturen eingebracht oder es allenfalls nach der Diskussion mit Direktiven an den Regierungsrat zurückgeschickt hätte. Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben.

«Wir werden uns auch später sachlich, aber auch kritisch einbringen»,

versprach Alois Arnold. Aus Sicht der SVP sollte das Gesetz mehr auf der Basis von Innovation und Entwicklung, allenfalls mit Förderprogrammen, aufgebaut sein. Dem Regierungsrat wolle man aber nun den Steilpass geben, sich nochmals mit dem Energiegesetz zu befassen, Korrekturen vorzunehmen, damit eine mehrheitsfähige Vorlage zurück an den Landrat und an die Urne komme.

Für Raphael Walker (SP/Grüne, Altdorf) ist es höchste Zeit, das Energiegesetz der heutigen Situation anzupassen. «Schaffen wir gesetzliche Grundlagen, welche der technologischen Entwicklung im Energiebereich in den letzten 20 Jahren Rechnung tragen.» Für die Fraktion SP/Grüne sei es keine Option, abzuwarten und das Geschäft weiter zu verschieben. Den Antrag auf Abtraktandieren lehne man daher ab.

Bedauern über die Abtraktandierung bei der Regierung

