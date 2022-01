Altdorf EWA Energie Uri: Mit Optimismus in die Zukunft Die EWA Energie Uri hat ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Nun werden diverse Herausforderungen angepackt.

Der Verwaltungsratspräsident Urs Meyer meint: «Dank innovativer Produkte und Dienstleistungen ist das Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft.» Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 26. Januar 2022)

107 Aktionärinnen und Aktionäre wohnten am Mittwoch der 107. Generalversammlung von EWA Energie Uri bei, die im Gegensatz zum Vorjahr wieder physisch im Theater Uri in Altdorf abgehalten werden konnte. Geleitet wurde sie letztmals von Urs Meyer, der bald als Verwaltungsratspräsident abtreten wird. Dem Verwaltungsrat bleibt er jedoch weiterhin erhalten. Sein Nachfolger als Vorsitzender wird verwaltungsratsintern bestimmt.

«Nebst der Pandemie war das EWA auch sonst stark gefordert, da sich die Energiewelt auf mehreren Ebenen wandelt. Die Energiewende ist die zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft», betonte Meyer in seiner Ansprache. Nach dem durch das Stimmvolk beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie seien massive Investitionen in erneuerbare Energien notwendig. Nur so könne die Schweiz eine drohende Stromlücke, insbesondere im Winter, verhindern. Alle Veränderungen führten zu einer wachsenden Stromnachfrage. Dazu sagte der Vorsitzende: «EWA Energie Uri bietet für die Herausforderungen Lösungen an. Dank innovativer Produkte und Dienstleistungen ist das Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft.»

«Wenn wir nicht die Lösung finden, findet sie vielleicht ein anderer»

Die Nutzung der Wasserkraft sei in den letzten zehn Jahren massiv ausgebaut worden und man habe zusammen mit Partnern 134 Millionen Franken in diesem Bereich investiert. «Wir dürften stolz sein auf das, was wir mit Partnern, darunter der Kanton und die Korporation Uri, in den letzten Jahren erreicht haben», so Meyer, der auch auf das Thema Wasserstoff einging. EWA Energie Uri plant den Bau einer Power-to-Gas-Anlage. Das ist eine Anlage, die aus erneuerbarem Strom eines Wasserkraftwerks Wasserstoff herstellt sowie lagert und verteilt. Damit nimmt das Unternehmen schweizweit eine Pionierrolle ein.

Als weiteres Element der Energiewende erachtet Meyer die sogenannte Sektorkopplung, die ebenfalls vorangetrieben wird. Zum Abschluss unterstrich der Versammlungsleiter: «Die Urner Politik und die Aktionäre von EWA Energie Uri sind gefordert, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie die Weiterentwicklung und Zukunft der Urner Wasserkraft gemeinsam sichergestellt werden kann. Von Unsicherheiten profitieren am Schluss nur andere. Wenn wir nicht die Lösung finden, findet sie vielleicht ein anderer und das wäre doch eigentlich ein Verlust für unsere Wirtschaft.» Es gelte eine Win-win-Situation zu kreieren, unterstrich Meyer.

Höchstwerte bei Stromproduktion und -absatz

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Werner Jauch, konnte auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2020/2021 Rückschau halten. Die Stromproduktion erreichte einen neuen Höchstwert. Gleiches gilt für den Stromabsatz. Die Gesamtleistung des Unternehmens stieg um 6,4 Prozent auf 108,2 Millionen Franken. Der Jahresgewinn belief sich auf 5,9 Millionen Franken, 200'000 Franken mehr als im Vorjahr.

Jauch wies darauf hin, dass sich der Bau des Kraftwerks Palanggenbach auf Kurs befinde. Wenn weiterhin alles nach Plan verläuft, soll es Anfang 2023 in Betrieb genommen werden. In seinem Ausblick betonte der CEO: «Die Herausforderungen bleiben zahlreich. Diverse Projekte werden uns im kommenden Jahr beschäftigen. Besonders hervorheben möchte ich den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, die Weiterentwicklung der Sektorkopplung mit integrierten Gesamtenergielösungen, Dienstleistungsprojekte für Infrastrukturprojekte auf Strasse und Schiene, die weitere Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen und schliesslich die Weiterentwicklung der Wasserstoff-Produktionsanlage.»

Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung, kann bei der Generalversammlung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 26. Januar 2022)

Die Versammelten wählen zwei neue Verwaltungsräte

Nebst dem Entscheid über die Verwendung des Bilanzgewinns (6,02 Millionen Franken) standen Wahlen in den Verwaltungsrat im Zentrum. Rolf Infanger, der die Korporation Uri vertrat, und Etienne Schön zogen sich aus dem Gremium zurück. Beide wurden an der GV unter Verdankung der geleisteten Arbeit verabschiedet. Neu in den Verwaltungsrat wählten die Versammelten Kurt Schuler aus Altdorf, der die Korporation Uri seit Mai 2021 präsidiert, und Martin Schwab aus Weggis, seit 2018 CEO der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW).

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt. Die Hälfte des Bilanzgewinns (3 Millionen Franken) fliesst in die Ausrichtung einer Dividende von 15 Franken je Aktie. 200'000 Franken wandern in die gesetzliche Gewinnreserve und 2 Millionen Franken in die freiwillige Gewinnreserve. Die restlichen rund 820'000 Franken werden auf die neue Rechnung vorgetragen.