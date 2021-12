Altdorf EWA-Gruppe steigert Umsatz und Gewinn Trotz zahlreichen Herausforderungen, insbesondere aufgrund der stark schwankenden Energiemärkte, hat die EWA – Energie Uri AG ein gutes Geschäftsjahr 2020/21 hinter sich.

Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung der EWA–Energie-Uri-Gruppe, konnte am Freitag an der Bilanz-Medienkonferenz am Hauptsitz in Altdorf erfreuliche Zahlen präsentieren. «Wir dürfen durchaus von einem erfolgreichen Geschäftsjahr reden, vor allem auch in strategischer Hinsicht», betonte er. «Im Kraftwerk Erstfeldertal sind alle drei Maschinengruppen in Betrieb gegangen. Das war ein zeitlich sehr anspruchsvolles Vorhaben. Aber nun sind wir am Ziel angekommen und eine Vision ist Wirklichkeit geworden.»

Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung, konnte erfreuliche Zahlen präsentieren. Bild: Urs Hanhart (3. Dezember 2021)

Den Umsatz konnte das grösste Urner Energieunternehmen um 6,4 Prozent auf 108,2 Millionen Franken steigern (Vorjahr 101,7 Millionen Franken). «Dazu haben alle Dienstleistungssegmente einen Beitrag geleistet, aber natürlich auch das Energie- und Netzgeschäft», so Jauch, der darauf hinwies, dass die Investitionen mit rund 26 Millionen Franken wiederum sehr hoch waren. Der Jahresgewinn der EWA-Gruppe fiel mit 5,9 Millionen Franken um rund 200'000 Franken besser aus als im vorangegangenen Geschäftsjahr. «Insgesamt handelt es sich um einen erfreulichen Jahresabschluss in einem nicht einfachen Marktumfeld», bilanzierte Jauch. Sehr anspruchsvoll seien die grossen Schwankungen bei den Grosshandelsmarktpreisen gewesen. Zudem werde die Materialbeschaffung zu einer immer grösseren Herausforderung. Die frühere Zuverlässigkeit der Lieferketten sei aufgrund der Coronakrise nicht mehr gegeben und auch die Preise hätten zum Teil deutlich angezogen.

Wasserkraft soll Fundament bleiben

Der Stromabsatz betrug 629,7 Millionen Kilowattstunden, womit der Vorjahreswert (588,5 Millionen) deutlich übertroffen wurde. Rund die Hälfte des gelieferten Stroms, nämlich 318,8 Millionen Kilowattstunden (Vorjahr 300,8 Millionen) produzierte das Unternehmen selber und der andere Teil musste fremdbeschafft werden. «Diese Steigerung der Stromproduktion ist erfreulich und hilft uns, auf dem stark schwankenden internationalen Energiemarkt eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren. Möglich ist dies dank der Erfolgsgeschichte unserer Wasserkraftwerke», erklärte Jauch. Der führende Urner Energiedienstleister hat in den vergangenen zehn Jahren zusammen mit Partnern elf Wasserkraftwerke zugebaut. Noch im Bau befindet sich das Kraftwerk Palanggenbach. Bei diesem Projekt ist man gemäss Jauch im Zeitplan. Mittlerweile sei der Durchschlag erfolgt. Die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2023 geplant. Der Geschäftsleitungsvorsitzende unterstrich:

«Wasserkraft wird auch in Zukunft unser Fundament bleiben.»

Er ergänzte jedoch: «Neben der Wasserkraft haben wir hohe Investitionen in die Fotovoltaik getätigt. Unsere Expertise in diesem Bereich ist im Kanton Uri sehr gefragt.»

Weil das Potenzial an Wasserkraftwerken mittlerweile fast ausgeschöpft ist, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht mehr ganz so hoch ausfallen wie in den letzten Jahren. Im Meiental gibt es noch ein Projekt, für das ein Konzessionsgesuch vorliegt. Allerdings ist dessen Realisierung noch offen. «Wir werden nun die eigenen bestehenden Kraftwerke genau analysieren, um herauszufinden, ob allenfalls noch Leistungssteigerungen möglich sind. Die Effizienz in der Produktion ist ein zentraler Aspekt», verriet Jauch. Im Isental wird abgeklärt, ob Potenzial für ein Pumpspeicherkraftwerk besteht. Investitionen sind auch in die Wasserstofftechnologie geplant. Für ein mögliches Projekt in Bürglen werden zurzeit die Grundlagen erarbeitet. «Der Wasserstoffmarkt wird eine Zukunft haben. Aber es braucht Zeit, um alles aufzubauen und zu etablieren», sagte Jauch zu diesem Thema.

Baustromlieferung für Grossprojekt

Beim Bau der zweiten Strassenröhre am Gotthard ist die EWA-Gruppe dick im Geschäft. In diesem Jahr konnte sie für dieses Grossprojekt vier Trafostationen realisieren. Zudem ist das Unternehmen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft «eURaTI» für die Baustromlieferung auf der Nordseite verantwortlich. Während der Bauzeit sollen insgesamt 650 Gigawattstunden Strom geliefert werden, was einem Jahresbedarf von 150'000 Haushalten entspricht. Einen Auftrag mit ähnlichen Dimensionen gab es zuletzt beim Bau der Alptransit-Röhren. EWA-Energie Uri ist aber auch über die Kantonsgrenzen hinaus tätig. So darf der Urner Energiedienstleister aktuell für die Schweizer Apothekenkette Amavita und für Armasuisse an verschiedenen Standorten in der Deutschschweiz Elektroarbeiten ausführen.

Mit 363 Mitarbeitenden gehört die EWA-Gruppe zu den wichtigsten Arbeitgebern im Kanton Uri. Zudem ist sie der kantonsweit grösste Ausbildungsbetrieb mit 81 Lernenden in 13 Berufsbildern. «Darüber hinaus leisten wir mit 10,9 Millionen Franken an die öffentliche Hand – Kanton, Korporation und Gemeinden – sowie der Wertschöpfung von 47,6 Millionen Franken, wovon 98 Prozent im Kanton Uri bleiben, einen wichtigen Betrag an die Urner Volkswirtschaft», hielt Jauch fest.