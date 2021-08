Altdorf Flüelerstrasse wird für Belagsarbeiten gesperrt Rund 60 Meter der Strasse werden für 75'000 Franken neu asphaltiert. Deshalb ist in der nächsten Woche der Verkehr einspurig geführt.

Die Flüelerstrasse befindet sich laut der Baudirektion Uri an einigen Stellen in einem teilweise schlechten Zustand. So etwa auf der Fahrspur Süd gegenüber der Einfahrt zum Schwimmbad Moosbad. Vom 30. August bis 2. September werde tagsüber auf einer Länge von 60 Metern die bestehende Betonplatte entfernt und der Abschnitt neu asphaltiert.

Auf dem markierten Strassenabschnitt der Flüelerstrasse in Altdorf wird der Belag ersetzt. PD

Der Verkehr wird einspurig geführt. Es ist eine Lichtsignalanlage im Einsatz, die zwischen 5 und 20 Uhr von einem Verkehrsdienst gesteuert wird, um Rückstaus in Richtung Kreisel beim «Burger King» zu vermeiden. Blaulichtorganisationen können die Baustelle immer befahren. Die Baudirektion investiert rund 75'000 Franken. (nke)