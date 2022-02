Altdorf «Four Forest Strings» führt Werke von zwei gegensätzlichen – und doch ähnlichen – Komponisten auf Am Freitag findet im Theater Uri in Altdorf ein Konzert unter dem Projekttitel «1960» statt.

Das Orchester «Four Forest Strings» spielt am kommenden Freitag um 19.30 Uhr ein Konzert im Theater Uri. Das Konzertprogramm des Zentralschweizer Streichorchesters mit dem Projekttitel «1960» ist zwei Komponisten gewidmet, für welche das Jahr 1960 schicksalhaft gewesen sei: Dmitri Schostakowitsch und Bernard Herrmann lebten in der Sowjetunion und den USA, beide Grossmächte des Kalten Krieges. Ihre Werke «Psycho-Suite» und «Kammersinfonie op. 110a» seien beide in diesem Jahr entstanden.

Obwohl also beide Komponisten aus grundverschiedenen Lebensumständen stammen, teilen sie gewisse Eigentümlichkeiten in ihren Biografien, heisst es im Programm. Beide seien dabei musikalisch hochbegabt gewesen und hätten sehr früh mit ihren Studien begonnen. Über die Zeit hinweg hätten sie sich aber zu sperrigen Einzelgängern entwickelt: Während Schostakowitsch eigenbrötlerisch, grüblerisch und verschlossen gewesen sei, wird Herrmann eher als erregbar, leidenschaftlich und arrogant beschrieben. Beide kämpften um Anerkennung, verfolgten ihre eigenständigen musikalischen Sprachen entgegen den vorherrschenden Modetrends. Weiter war die Filmmusik ein wichtiger Bestandteil ihres Schaffens, obwohl dieses Metier von vielen Komponisten der Zeit belächelt worden sei.

Beide sahen sich selbst als gescheiterte Komponisten

Ausserdem hätten sich beide trotz ihres Erfolges als gescheiterte Komponisten betrachtet: Obwohl Herrmann einige der wirkungsvollsten, eindringlichsten und dramatischsten Klänge des Jahrhunderts gelungen seien, habe er seinen grossen Traum von einer triumphalen Rückkehr auf die Konzert- und Opernbühne nicht verwirklichen können. Schostakowitsch andererseits, dem dieses Kunststück gelang und zu einem der populärsten Komponisten des 20. Jahrhunderts aufstieg, machte immer mehr den Eindruck eines gebrochenen Menschen, heisst es im Programm. Musikalisch habe Schostakowitsch diese Ereignisse in der Komposition des 8. Streichquartetts in der heute gespielten Bearbeitung für Kammerorchester gespiegelt, das an der Wende zum Spätwerk des Komponisten stehe und einige der typischsten Merkmale seiner letzten Schaffensperiode präge. (mah)