Altdorf Fünfmal locken Konzerte vom Balkon beim Theater Uri Die meisten Musiker stammen aus der Singer-Songwriter-Szene. Diesmal ist aber auch ein Elektro-Pop-Duo dabei.

Das Electro-Duo Mischgewebe.





Bild: Nik Roth (St.Gallen, 4. Juni 2020)

Wer die Juli-Samstage in Altdorf verbringt, kann auch in diesem Jahr musikalisch einiges erleben. Waren es bisher jeweils vier Samstage, können in diesem Jahr sogar an fünf Samstagen Konzerte genossen werden. Auf dem Balkon des Theaters Uri spielen Musikerinnen und Musiker für die Daheimgebliebenen.

Matteo Gisler freut sich auf die Balkonkonzerte in Altdorf. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 8. Juni 2019)

«In Uri läuft kulturell wieder etwas», freut sich Matteo Gisler von Urband. «Die Konzerte beim Stein in Altdorf oder die Auftritte am Flüchtlingstag waren ein guter Anfang.» Jetzt sei das Okay gekommen, dass es für die Konzerte vom Balkon beim Theater Uri keine speziellen Schutzmassnahmen und auch keine Maskenpflicht braucht.

Die Musikgruppen spielen von 15 bis 18 Uhr auf dem Balkon des Theaters Uri jeweils zur vollen Stunde rund 20-minütige Konzerte. Sie wollen damit die Daheimgebliebenen sowie die Besucher des Urner Hauptorts erfreuen. Ab 20 Uhr spielen die Musikerinnen und Musiker jeweils ein weiteres Set im Garten des Restaurants Schützenmatte.

Den Auftakt macht am Samstag, 3. Juli, die 23-jährige Bielerin Dana. Sie spielt nicht nur schöne Musik, sondern packt auch schwierige Themen an. Hautnah erzählt die Singer-Songwriterin persönlichste Geschichten von den grössten Glücksmomenten zu den tiefsten Ängsten und verliert dabei nie ihre unbändige Lebensfreude und Zuversicht.

Eine Woche später, am Samstag, 10. Juli, wird Adrian Kübler, Sänger von Baba Shrimps, auf dem Balkon sein. Als Solo-Künstler nennt er sich Adrian Tacchi (nach dem Ledignamen seiner Grossmutter) und singt in Mundart anstatt auf Englisch. Im Oktober 2019 veröffentlichte er seine erste EP «Zimmer» und vergangenen Dezember die Single «Schwerelos».

Am Samstag, 17. Juli, spielt Matteo Gisler mit Kind of a Mate. Im Juni 2015 fiel der offizielle Startschuss für den damals 16-Jährigen: Als Singer-Songwriter präsentierte er seine eigenen Songs erstmals der Öffentlichkeit. Später kamen einige Instrumente mehr hinzu und Kind of a Mate war geboren. Das Songbird Festival Davos, das Stars in Town in Schaffhausen oder auch das Konzerthaus Schüür in Luzern setzten bereits auf die junge Band aus dem Kanton Uri.

Mit Femi Luna kommt am Samstag, 24. Juli, eine junge, leidenschaftliche Singer-Songwriterin aus der Ostschweiz nach Altdorf. Eine Stimme mit viel Soul, den Klängen der Ukulele, Piano und einem leichten Groove mit Bass und Drums. Begleitet von der Band oder Solo – mit ihren sentimentalen und nachdenklichen Songs öffnet Femi Luna ihr Tagebuch und sorgt beim Publikum schon mal für Gänsehautmomente.

Zum Abschluss der Konzertreihe spielt am Samstag, 31. Juli, das Elektro-Pop-Duo Mischgewebe. Dieses sorgt mit Synthieflächen, Gitarrenmelodien, treibenden Bässen und einer ausdrucksstarken Stimme für elektronische Tanzmusik. Ihre Liveshows decken die ganze Gefühlspalette von energiegeladen über trippy bis zart-melancholisch ab. Mal schauen, wie das Ostschweizer Duo mit dunklem Elektro-Pop das Urner Publikum zum Tanzen oder Abdriften verführt.

Impression eines früheren Balkonkonzerts: Die Fribourger Band Zoë Më spielte im Duo. Bild: Florian Arnold

Vor sieben Jahren hat die Kulturkommission Altdorf das Projekt «Musik für die Daheimgebliebenen» in Leben gerufen. Vor drei Jahren hat die Urner Musikplattform Urband die Konzertreihe übernommen.

Unterstützt wird die Musik für die Daheimgebliebenen von der Gemeinde Altdorf, durch den Kanton, die Dätwyler Stiftung, die Urner Kantonalbank und durch die HTS Architekten.