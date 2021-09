Altdorf Am Kinderfest dürfen die Kleinen ins Märchenland eintauchen Auf dem Areal der Stiftung Papilio in Altdorf findet am Samstag das traditionelle Kinderfest statt. Von Märchen über Theaterworkshops und musikalische Einlagen: Es ist ein breites Rahmenprogramm gesetzt.

Auf dem grosszügigen Gelände der Stiftung findet für Kinder, in Begleitung von Erwachsenen, eine Schatzsuche mit Hilfe einer Schatzkarte statt. Es darf an den Haaren von Rapunzel hinaufgeklettert, einer Märchenerzählerin gelauscht, zum Thema gebastelt werden und vieles mehr. Auch eine Märchen-Hüpfburg wird für viel Spass sorgen. Zum Schluss werden die kleinen Schatzsucher selbstverständlich auch mit einem Goldstück belohnt, machen die Organisatoren des diesjährigen Kinderfestes in Altdorf «gluschtig».

Die Stiftung Papilio hat ein anregendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So gibt es um 14 Uhr ein Konzert der Band DAENS. Der Sänger der Band, Daniel Beltrametti, hat einen «Hortsong» komponiert und ihn mit den Kindern aus dem Hort eingeübt. Er wird diesen mit den anwesenden Mädchen und Knaben zum Besten geben. Vor und nach dem Konzert erzählt Marlen Marty Märchen und Matteo Schenardi führt einen Theaterworkshop durch.

Spiel und Spass am Kinderfest der Stiftung Papilio in Altdorf: Diesen Samstag findet das traditionelle Kinderfest rund um das Thema «Märchenland» statt. Bild: PD

Wie jedes Jahr gibt es die Möglichkeit, sich in der hauseigenen Festwirtschaft mit Salzigem und Süssem zu verköstigen, sich mit anderen Familien auszutauschen oder einfach eine Pause einzulegen und einen feinen, selbstgerösteten Kaffee der Stiftung Papilio zu geniessen. Dank der Urner Kantonalbank kann der Gelatiwagen auch dieses Jahr von Klein und Gross bestürmt werden. Zudem wird die Offene Jugendarbeit Altdorf wieder mit ihrer grossartigen TrinkBar zugegen sein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Papilio freuen sich, alle interessierten Familien begrüssen zu dürfen! (pd/inf)