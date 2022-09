Altdorf Drei Maturapreise für Religion verliehen Die diesjährigen Maturapreise Religion gingen an Aurelio Ziegler, Marco Schuler und Nina Unternährer. Die Arbeiten drehen sich ums Jenseits, ein Unglück und Flüchtlingshilfe.

Seit mehreren Jahren wird für Maturaarbeiten über religiöse, kirchliche oder ethische Themen ein Preis ausgeschrieben. In einer schlichten Feier übergaben nun die Vertreter der beiden Landeskirchen und der Jury am Samstag den diesjährigen Gewinnern die Preise. Dotiert sind diese mit 300 respektive 200 und 100 Franken. Dekan Daniel Krieg freute sich, die geladenen Gäste, Preisträger und Jurymitglieder im Dorotheasaal der Kirche Bruder Klaus zu begrüssen. Er freute sich auch, dieses Jahr gleich drei von fünf eingesendeten Maturaarbeiten mit einem Preis zu belohnen.

Siegerpreis an Aurelio Ziegler mit «Jenseitsvorstellungen von Jugendlichen»

Martin Kopp war es vorbehalten, die Maturaarbeit des Siegers Aurelio Ziegler mit einer Laudatio zu würdigen. «Diese Arbeit berührt, ist aus dem Leben gegriffen und nimmt ein Gesellschaftsthema auf, das immer wieder beschäftigt.» Insofern sei es auch mutig, dass sich ein junger Mensch mit einem solchen Thema auseinandersetze und sich den Gegebenheiten verschiedener Jenseitsvorstellungen stelle. Aufgrund von christlichen Traditionen und christlichen Werten würden die Ansichten über das Jenseits geprägt.

Bei den Interviews mit vier Gesprächspartnern zeigte sich, dass die Atmosphäre, das Umfeld, ja der Ort über die Qualität der Auseinandersetzung und den darauffolgenden Ansichten und Antworten stark beeinflussen kann. Martin Kopp meinte: «Mit viel Gespür und Feingefühl ist Aurelio Ziegler mit dem Potpourri und der Vielzahl von Vorstellungen zum Jenseits an die Arbeit herangegangen.» Die Arbeit habe eine gute Sprache und werde dadurch gern gelesen. Mit der Aussage «Jetzt suche ich weiter» hinsichtlich der Jenseitsfrage sei der lebenslange Prozess gegeben. Das Verhältnis von Religion und Glaube werde in diesem Fall weiterhin beschäftigen. Aurelio Ziegler konnte nicht persönlich an der Preisverleihung teilnehmen.

Zwei Liedkompositionen über ein trauriges Lawinenunglück

Der zweite Preis sicherte sich Marco Schuler. Er schrieb die Arbeit «Zwei Liedkompositionen über ein historisches Ereignis». Diese beschäftigt sich mit einem Lawinenunglück, welches sich am 12. Dezember 1940 auf dem Urnerboden ereignet hat. Ein Tagebucheintrag des Urgrossvaters mit dem Zitat «Gottes Wege haben verschiedene Ränke, die wir nicht immer leicht verstehen, aber doch zum Besten führen können» hat ihn dazu bewogen, dieses Ereignis in zwei Liedkompositionen zu bearbeiten und wiederzugeben.

Marco Schuler und Nina Unternährer freuen sich über ihren Maturapreis Religion. Nicht anwesend an der Feier war Aurelio Ziegler, der Gewinner des ersten Preises. Bild: Georg Epp (Altdorf, 3. September 2022)

Es geht konkret um das «geistliche Ringen», welches der Urgrossvater in den Geschehnissen und Ereignissen dieses Unglücks zu Tage führt. Das Herantasten an die Musik und die einfühlsamen Texte zeugen von einer tiefen spirituellen Durchdringung. Das Ganze hört sich ähnlich an wie Choralmusik oder zum Teil das Singen von Psalmen. Die neu geschriebene Musik, welche mit Klavier und Gesang umgesetzt wird, diene so als Brücke zum Ereignis mit den tiefgreifenden Erfahrungen des existierenden geschenkten «göttlichen» Lebens, so die Jury.

350 Kilo Kleider für Flüchtlingshilfe Uri gesammelt

Die Arbeit von Nina Unternährer zum Thema «Flüchtlingshilfe in Uri – welche Möglichkeiten bestehen für mich als Einzelperson, Flüchtlinge in Uri zu unterstützen, und welche Möglichkeiten sind am effektivsten» werde dem Bereich christliches Handeln in sozialem Leben, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gerecht.

Diese Arbeit besitze einen hohen Wert und es stecke viel Fleiss dahinter. In kurzer, aber aufwendiger Arbeit sammelte sie während ihrer Maturaarbeit selber 350 Kilogramm Kleider für die Flüchtlingshilfe Uri. Im Bereich der Flüchtlingshilfe werden der «Treffpunkt 26», das «Projekt Mitenand», das «Projekt Hope» oder das «Projekt Pflegefamilie» näher dargestellt. Daraus entstehe eine fokussierte Reflexion in den Bereichen der Nächstenliebe und der Diakonie.

Die vierköpfige Kollegiband Endless Abyss umrahmte die Preisverleihung musikalisch.