Altdorf Gross und Klein zeigen ihre künstlerischen Kreationen Die Winterausstellung der Werke, die im Malstudio von Naci Kocaslan entstanden sind, ging am Wochenende über die Bühne. Kinder und Erwachsene präsentierten dabei ihre Gemälde.

Nachdem die traditionelle Winterausstellung im Jahr 2020 wegen Corona nicht stattfinden konnte, war es für alle Künstlerinnen und Künstler eine Freude, dass diese am Wochenende vom 6. und 7. November unter Einhaltung der 3G-Regel mit grossem Erfolg durchgeführt werden konnte.

Trotz der geltenden 3G-Regel wegen Corona waren zu beiden Ausstellungen zahlreiche Besucher erschienen. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 7. November 2021)

«Aus einer kleinen ist eine grosse Familie geworden», sagt Naci Kocaslan sich auf den Zulauf beziehend, den sein Kursangebot seit der Gründung des Malstudios im Jahr 2018 erfährt. «Ich begleite jeden Einzelnen, ob Klein oder Gross auf seinem eigenen Weg.» Dieses Prinzip der individuellen Unterstützung schätzen die Kursteilnehmer besonders an dieser Kursart. Und das konnte man auch an der Vielfalt der verschiedenen Leinwandgrössen, Maltechniken und Motive ablesen, die am Samstag, an dem die Kinder ihre Werke ausstellten, und am Sonntag, an dem die Erwachsenen ihre Kreationen präsentierten, im Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf gezeigt wurden.

«Bild ist für mich fertig, wenn ich es schön finde»

«Für mich ist ein Bild fertig, wenn ich es schön finde», erklärt die 10-jährige Joya Huwyler. Sie sucht ihre Vorlagen nach einer ersten eigenen Idee im Internet. «Ich male es aber nicht genauso, sondern ändere es ab», fährt sie fort. Sie wollte schon immer das Malen ausprobieren und ihre Mutter hat sie dann bei Naci Kocaslan angemeldet.

Joya Huwyler (10) präsentiert stolz ihr Lieblingsbild. Sie hat 3,5 Stunden dafür gebraucht. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 6. November 2021)

Die siebenjährige Seya Deplazes informiert sich auf Mamas Smartphone über mögliche Motive. Sie ist von ihrer Kollegin eingeladen worden, doch auch in den Malkurs zu kommen. Seit 1,5 Jahren ist die junge Künstlerin nun dort. Auf die Frage, wann ihr Bild fertig ist, antwortet sie: «Wenn’s der Naci sagt!»

Seya Deplazes (7) zeigt hier ihr Werk, sie hat rund 3 Stunden daran gearbeitet. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 6. November 2021)

«Manche Kinder können es selber entscheiden, wann ihr Bild fertig ist, andere wollen meine Meinung hören und dann entscheiden», erzählt der Kursleiter.

«Sobald die Kinder anfangen zu malen, sind sie komplett in einer anderen Welt.»

Malen ist meditieren

Sich in ein Thema so zu versenken – und das noch analog – ist heutzutage in dieser digitalisierten Welt und dem Überangebot an Eindrücken vielleicht ein Bedürfnis? «Ja, es hat etwas Meditatives, wenn ich male», sagt dazu Margreth Poletti. Sie hat den Flyer im Briefkasten ihrer Praxis für Lebensberatung gefunden und fühlte sich sofort angesprochen, weil sie schon lange etwas zum Ausgleich gesucht hat. Inzwischen bietet sie sogar mit Naci Kocaslan zusammen einmal im Monat Meditatives Malen an.

Für Margreth Poletti bedeutet Malen Stressabbau und Meditation. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 7. November 2021)

Für Margreth Poletti ist das Malen wichtig zum Stressabbauen. Dort kann sie sich ganz auf sich konzentrieren, beschäftigt sie sich doch in ihrem Beruf als Lebensberaterin sehr mit dem Gegenüber. «Früher war es die Familie, heute sind es meine Klienten», erklärt sie. «Beim Malen kann ich nach mir schauen und zur Ruhe kommen.» Dabei tauche sie in eine andere Welt ein. Meistens weiss sie nicht, was daraus wird. «Ich lasse es entstehen, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, ich merke, wenn es fertig ist. Manchmal muss es auch reifen, da liegt es zwei Jahre und ich kann es dann erst beenden.»

Angelika Grepper hat in Luzern Malkurse besucht, dort malen alle das Gleiche, um verschiedene Maltechniken zu lernen, ausserdem musste man sein Material selber mitbringen. «Das war okay, aber es hat mich sofort angesprochen, als ich erfahren habe, dass das Konzept im Malstudio ganz anders ist», erinnert sie sich. «Auch kann man einfach kommen, es ist alles, was man braucht, im Studio vorhanden.» Sie malt auch zu Hause, aber manche Motive traut sie sich nicht allein anzugehen, da lässt sie sich von Naci Kocaslan coachen. Grepper hat eine Entwicklung an sich beobachtet, sie hatte beispielsweise anfangs Respekt vor dem Vorzeichnen, nach und nach übernimmt sie das selber, auch ihre Scheu vor grossen Leinwänden hat sie überwunden. «Es ist also auch eine Persönlichkeitsentwicklung, die man durchmacht. Das Schöne ist, dass man frei ist!», betont Angelika Grepper.