Altdorf Heuer finden wieder drei Feierabendkonzerte statt Der Garten beim Haus der Musik beherbergt dieses Jahr gleich drei Konzertabende. Der erste Abend wird von einem schweizweit bekannten Schauspieler begleitet.

Die drei Feierabendkonzerte im Garten beim Haus der Musik in Altdorf versprechen hochstehende Musik in einzigartiger Atmosphäre. Bild: Valentin Luthiger/PD

Die Dätwyler-Stiftung hat vergangenes Jahr erstmals die Sommerkonzertreihe «Kultur im Garten» veranstaltet. Die Reihe geht in diesem Jahr weiter, wie aus einer Medienmitteilung der Stiftung hervorgeht. Der beim Haus der Musik öffentlich zugängliche Platz mitten im Urner Hauptort lädt zum Schlendern, Ausruhen und Geniessen ein. Der Musikpavillon und die verschiedenen Kunstwerke ergeben «ein wunderbares Setting» für kulturelle Veranstaltungen.

Den Start der drei Feierabendkonzerte macht am Donnerstag, 28. Juli, die Urner Sängerin Franziska Dahinden. Sie wird von ihrem Bruder Michael Dahinden am Klavier begleitet. Der schweizweit bekannte Schauspieler Gilles Tschudi steht dabei als Sprecher auf der Bühne. Die drei zeigen Stücke aus der Oper «Carmen» von Georges Bizet.

Eine Woche später hält der Jazz Einzug

Am 4. August, also eine Woche später, tritt die Jazzformation Ohr-Chestra Quintett auf. Dabei sind Christian Simmen an der Trompete, Danilo Moccia an der Posaune, Peter Gossweiler am Kontrabass sowie Elia Aregger und Gianluca Sala jeweils an der Gitarre zu hören. «Das Publikum kommt dabei in den Genuss eines einzigartigen Unplugged-Konzertes», schreibt die Dätwyler-Stiftung in ihrer Mitteilung.

Am 11. August wird Schäbyschigg auf der Bühne Platz nehmen. Mit ihren Instrumenten Klarinette, Trompete, Tuba und Akkordeon sowie Käse, Brot und «Tiggets» im Gepäck wird die fünfköpfige Formation mit dem Sisiger Tobi Zwyer zeitlose Musik mit traditioneller Besetzung, aber modernen Interpretationen spielen. (zgc)