Altdorf Historisches Museum Uri erhält vier neue Porträts Die Landammann-Galerie im Historischen Museum Uri ist um vier Gemälde reicher. Am Donnerstagabend wurden die Porträts von Heidi Z’graggen, Beat Jörg, Josef Dittli und Roger Nager präsentiert.

Wurden mit Porträts im Historischen Museum Uri verewigt; von links: Josef Dittli, Heidi Z’graggen, Roger Nager und Beat Jörg. Bild: PD

Im grossen Saal im oberen Stock des Historischen Museums Uri in Altdorf hängen sie: Die Porträts der Landammänner, welche in der Vergangenheit die politischen Geschicke des Landes Uri geprägt haben. Die Urner Landammann-Galerie weist Gemälde von vielen grossen Namen auf wie beispielsweise Peter a Pro (1510–1585), Josue von Beroldingen (1495–1563), Karl Franz Lusser (1790–1859) und Martin Gamma (1856–1937). Einige Politgrössen, welche in den letzten Jahrzehnten gewirkt haben, dürften die meisten Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher noch problemlos erkennen. In der Landammann-Galerie befinden sich aber auch einige Nicht-Politiker, welche Grosses geleistet haben – so etwa Kunsthistorikerin Helmi Gasser (1928–2015) oder Grafiker Karl Iten (1931–2001).

Seit einiger Zeit ist die Landammann-Galerie um vier Porträts reicher: Neu hängen auch Bilder von der ehemaligen Frau Landammann Heidi Z’graggen sowie der alt Landammänner Beat Jörg, Josef Dittli und Roger Nager im grossen Saal unter dem Dach. Die Gemälde von Beat Jörg und Josef Dittli wurden von Ines Thali gefertigt, jene von Heidi Z’graggen und Roger Nager von Künstler Thomas Dittli.

Platz für weitere Bilder ist nicht mehr vorhanden

Am Donnerstagabend, 13. Januar, wurden die vier neuen Porträts in der Galerie offiziell mit einer kleinen Vernissage eingeweiht. Zugegen waren die vier Politiker mit Angehörigen sowie eine Delegation des Historischen Vereins Uri. Vereinspräsident Matthias Halter dankte den Anwesenden herzlich, dass sie ihr Gesicht überhaupt für die Porträtgalerie zur Verfügung stellen.

«Insgesamt hängen nun siebzig Bildnisse im Porträtfries im Hauptsaal unseres Museums», sagte Rolf Gisler, Kurator des Historischen Museums. Damit sei die Porträtgalerie nun vollständig, für weitere Porträts habe es schlicht keinen Platz mehr.

«Wenn wir die Galerie fortführen wollen, haben wir ein kleines Problem»,

sagte Gisler. Daher sei nun angedacht, in den kommenden Jahren einige ältere Porträts auszusortieren und ins Depot zu verlegen. Damit soll Platz für neue Landammänner geschaffen werden.

Zudem plant der Historische Verein mittelfristig eine Touchscreen-Station zu den Porträts. Mit der sollen die Besucherinnen und Besucher künftig Informationen zu den einzelnen Porträts übersichtlich und schnell abrufen können. Heute ist nämlich nirgends angeschrieben, wer auf welchem Bild abgebildet ist. Die Persönlichkeiten waren offenbar in Uri dereinst so berühmt, dass dies früher nicht für nötig erachtet worden ist. Daher ist bei einzelnen älteren Porträts gar nicht mehr klar, wer dargestellt ist. Dies gilt es nun zu erforschen.

Museum öffnet im Frühjahr wieder

Walter Bär nahm die Anwesenden nach der offiziellen Einweihung mit auf einen Rundgang durch das Museum und zeigte ihnen die Weihnachtsausstellung 2021/2022, die am Sonntag zum letzten Mal geöffnet hatte.

Das Museum ist derzeit geschlossen. Die Sommersaison 2022 startet Anfang Mai mit einer Sonderausstellung zum Kantonsspital Uri, das in diesem Jahr sein 150-Jahr-Jubiläum feiert. Das Haus wird dann jeweils wieder mittwochs, samstags und sonntags von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet sein. Gruppen können die Ausstellung auch ausserhalb dieser Öffnungszeiten besuchen, jedoch nur auf Anfrage. Die Ausstellung kann auch – mit einer Führung – mit einem Firmen- respektive Familienapéro kombiniert werden. Auskünfte dazu erteilt das Abwartpaar Marlys und Kobi Arnold telefonisch unter 041 870 19 06). (pd/RIN)