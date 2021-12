Altdorf Im Theater Uri gibt es eine Stunde rund ums Glück zu sehen Vier Schauspielerinnen und Schauspieler – zwei aus der West- und zwei aus der Deutschschweiz – versprechen dem Publikum ein besonderes Erlebnis. Mit dabei ist der Urner Schauspieler Matteo Schenardi.

Die Compagnie du Bouc spielt im Theater Uri ein Stück rund ums Glück. Mit dabei ist auch Matteo Schenardi (Zweiter von rechts). Bild: PD

Die Theatergruppe Compagnie du Bouc ist seit 2013 unterwegs. Vor fünf Jahren spielte sie – unter anderem auch im Theater Uri – die Teufelsbrücke auf eine neue Art. Für ihre zweite Produktion spannt die Gruppe nun mit der Lausanner Regisseurin Muriel Imbach zusammen. Inspiriert vom direkten Austausch mit Schulklassen, inszeniert das Ensemble ein Stück, das die Konzepte von Besitz und Reichtum, von Materiellem und Immateriellem hinterfragt. «Ö Rö» heisst das Stück, das vor zwei Jahren Premiere feierte. Die Gruppe spielte es bis zum ersten Lockdown in Zürich und Biel. «Dann wurden wir mitten auf der Tour durch die Pandemie unterbrochen», sagt Matteo Schenardi, Mitglied der «Compagnie». «Letztes Jahr durften wir wieder in Zürich einige Schulvorstellungen im Theater Stadelhofen spielen.» Entsprechend freuen sich die vier Mitglieder nun auf den Auftritt im Theater Uri in Altdorf.

Matteo Schenardi (Mitte) bei der Aufführung von «O Rö». Bild: PD

«Ö Rö» sei für glückliche Menschen und solche, die es noch werden wollen, heisst es im Beschrieb zum Theaterstück. Ausgehend vom Grimm-Märchen «Hans im Glück» und inspiriert durch den philosophischen Austausch mit Kindern, überquert «Ö Rö» leichtfüssig die Sprachgrenze und regt dabei zum Nachdenken an. Mit viel Musik und grosser Spielfreude untersuchen die vier Schauspielerinnen und Schauspieler mehr als 40 Kisten, kreieren damit Räume und Bilder und finden so eine Sprache der Poesie entlang einer der grossen Fragen des Lebens: Was ist Glück? Die vier spielen das Stück für Kinder ab sechs Jahren. Erfreuen wollen sie damit aber auch Erwachsene.