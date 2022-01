Altdorf Jan Kees Kram leitet neu das Alters- und Pflegeheim Rosenberg Ab dem 1. Mai ersetzt Kram die Geschäftsleiterin Claudia Schilter. Der Stellenantritt fällt in eine schwierige Zeit.

Jan Kees Kram war vorher bei Viva Luzern tätig. Bild: PD

Jan Kees Kram wird der neue Nachfolger von der Geschäftsleiterin Claudia Schilter: Das teilt der Verwaltungsrat des Altdorfer Alters- und Pflegeheims Rosenberg mit. Laut Mitteilung soll der Stellenantritt und die Übernahme der Geschäftsleitung am 1. Mai erfolgen.

Der in Luzern wohnhafte Kram sei von 2011 bis 2017 als Leiter Reinigungsdienst beim Luzerner Kantonsspital tätig gewesen, wo er für die strategische Führung und die Weiterentwicklung des Dienstes verantwortlich war. In dieser Zeit hat Kram den MAS in Management von Dienstleistungen absolviert. Ab Ende 2017 war er bei Viva Luzern als Leiter Hotellerie und Wohnen tätig.

Das «Rosenberg» hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten

Der Stellenantritt von Kram falle in eine schwierige Zeit, schreibt das Alters- und Pflegeheim weiter: Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal des Heims seien von der anhaltenden Pandemie besonders stark betroffen. Daneben bedeuten die dringende und umfassende bauliche Erneuerung des Heims und dessen strategische Ausrichtung eine grosse Herausforderung.

Neben dem Wechsel in der Geschäftsleitung erfolgten per 1. Januar auch Änderungen im Verwaltungsrat: Als Nachfolger für den Verwaltungsratspräsidenten Urs Kälin hat der Gemeinderat Altdorf das bisherige Mitglied Hermann Näf gewählt. Als neues Mitglied wurde Franziska Kägi aus Emmen gewählt. (mah)