Altdorf Kantonsbibliothek organisiert Einführung in digitale Angebote Am 18. Mai bietet die Kantonsbibliothek Uri einen Kurs zu ihren digitalen Medienangeboten an. Die Teilnehmenden lernen, wie sie die Angebote möglichst praktisch nutzen können.

Die Kantonsbibliothek Uri hat ein breites Angebot an digitalen Medien. Bild: PD/Valentin Luthiger

Die Kantonsbibliothek Uri bietet in Zusammenarbeit mit Pro Senectute am Mittwoch, 18. Mai, einen zweistündigen Einführungskurs zu digitalen Medienangeboten an. Dabei werden die digitalen Angebote DiBiZentral, Freegal Music und Overdrive vorgestellt, heisst es in einer Mitteilung der Bibliothek. Die Kursteilnehmenden lernen, welche Geräte besonders praktisch sind und wie die einzelnen Angebote genutzt werden können.

Denn elektronische Bücher, Hörbücher und Zeitschriften erfreuen sich laufender Beliebtheit. Sie haben den Vorteil, dass sie jederzeit und überall genutzt werden können. Mittlerweile gibt es ein breites Angebot an digitalen Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und Audiodateien, das mit einem Jahresabonnement der Kantonsbibliothek Uri genutzt werden kann.

Teilnehmende können eigenes Gerät mitbringen

Der Kurs findet von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Kantonsbibliothek Uri statt und kostet 10 Franken. Anmeldungen werden bis zwei Tage vor Kursbeginn per E-Mail an info@ur.prosenectute.ch oder per Telefon 041 870 42 12 angenommen. Teilnehmende, die bereits ein eigenes Gerät wie einen E-Reader oder ein Tablet besitzen, werden gebeten, dieses mitzubringen. (cn)