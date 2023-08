Altdorf Kleider fangen Feuer: Mann stirbt bei Brand in Altersheim Rosenberg Bei einem Brand in Altdorf ist ein Mann ums Leben gekommen.

Das Altersheim Rosenberg in Altdorf. Bild: Florian Arnold (1. 10. 2022)

Bei einem Brand im Alters- und Pflegeheim Rosenberg in Altdorf ist ein 77-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Bewohner begab sich am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf den Balkon, um eine Pfeife zu rauchen. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten dabei seine Kleider in Brand.

Eine Pflegefachperson, welche die brennende Person sah, reagierte sofort und übernahm zusammen mit weiteren Pflegefachpersonen die medizinische Erstversorgung. Im Anschluss wurde der Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Dort erlag er gleichentags seinen schweren Verletzungen. (rem)