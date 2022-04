Altdorf Kleinkinder tauchen in die Welt der Sprache ein: Kantonsbibliothek Uri lädt wieder zur «Värslischtund» ein Mit Reimen und Fingerspielen zeigt Carmen Valsecchi Lauener am Samstag wieder, wie Kleinkinder beim Sprechenlernen unterstützt werden können.

Die Kantonsbibliothek Uri organisiert am Samstag, 23. April, von 9.30 bis 10 Uhr (erster Durchgang) und 10.30 bis 11 Uhr (zweiter Durchgang) wiederum eine «Värslischtund». Eltern in Begleitung ihrer Kinder von etwa ein bis drei Jahren, Grosseltern und weitere Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts «Buchstart Schweiz» organisiert.

Carmen Valsecchi Lauener zeigt, wie Kinder mit «Värsli» und Fingerspielen beim Sprechenlernen unterstützt werden können, schreiben die Organisatorinnen in einer Mitteilung. Sie vermittelt viele kreative Ideen, die sich auch daheim gut umsetzen lassen würden. «Mit Reimen und Fingerspielen macht der Spracherwerb doppelt Spass.» Die Veranstaltung ist kostenlos. Das Projekt «Buchstart Schweiz» will Eltern für die sprachliche Förderung ihrer Kinder sensibilisieren und ihnen ganz konkret Hilfestellung leisten. Auch die Kantonsbibliothek Uri beteiligt sich an diesem Projekt und sorgt mit speziellen Aktionen dafür, dass die Eltern die Sprachentwicklung ihrer Kinder nachhaltig unterstützen können.

Bilderbücher laden zum Schmökern ein

In der Kantonsbibliothek Uri stehen viele Bilderbücher – auch viele kartonierte Bücher für die ganz Kleinen – zur Verfügung und laden zum Schmökern ein. Während der Veranstaltungen für Kleinkinder («Värslischtund») oder für Kinder von vier bis sieben Jahren («Gschichtäschtund») treffen sich Eltern mit Kindern und erleben gemeinsam das Eintauchen in Geschichtenwelten, in die Welt der Sprache. In ungezwungenem Rahmen machen Eltern erste Erfahrungen, die sie dann zu Hause weiter vertiefen können, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/RIN)