Altdorf Korporation Uri begibt sich auf «heikles Parkett» Die Korporation Uri unterstützt den Neubau eines Käselagers mit einem Beitrag. Allerdings ist das Ganze an eine Bedingung geknüpft.

Session der Korporation Uri im Rathaus Altdorf. Korporationspräsident Kurt Schuler (ganz hinten) leitete die Sitzung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. April 2022)

An der am Freitag im Rathaus Altdorf abgehaltenen Sitzung des Korporationsrats Uri standen die Rechnungsablage und zwei Projektbeiträge im Zentrum. Die von den Versammelten einstimmig genehmigte Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 257'000 Franken, was einer Zunahme von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich zu den Budgetvorgaben konnten die Einnahmen um rund 1,08 Millionen auf total 7,20 Millionen Franken gesteigert werden. Auf der Aufwandseite stehen insgesamt 6,94 Millionen Franken zu Buche, was einem Plus von 850'000 Franken gegenüber den Planzahlen entspricht. Nach einer Ausschüttung des Korporationsnutzens (100'000 Franken) mit der zweiten Bürgeraktion (Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti) und zusätzlichen Fondszuweisungen wird der erwähnte Gewinn dem Eigenkapital zugewiesen. Die Eigenmittel per Ende 2021 betragen 17,5 Millionen Franken.

«Verantwortlich für das robuste Jahresergebnis sind einerseits das Wachstum bei den Konzessionseinnahmen und andererseits die solide Basis bei den Vermögenserträgen», erklärte Verwalter Lukas Wyrsch. Die geplanten Umbauarbeiten am Kulturkloster sowie die sonstigen baulichen Unterhaltsarbeiten bei den Wohnliegenschaften seien im Rahmen der Budgetvorgaben realisiert worden. Wichtigste Ertragsquelle mit einem Anteil von 45,6 Prozent waren wie gewohnt die Einnahmen aus Regalien und Konzessionen.

Beitrag für ein zentrales Käselager

Die Genossenschaft Urner Alpkäseproduzenten beabsichtigt, im Grund in Amsteg eine neue Käselagerhalle zu bauen, wobei die geschätzten Gesamtkosten 2,83 Millionen Franken betragen. Nun hat die Korporation Uri einen Investitionsbeitrag von 200'000 Franken an dieses Projekt zugesichert. Korporationsrat Herrmann Herger, Flüelen, brachte zu diesem Geschäft den Antrag ein, dass der Beitrag nur dann fliessen soll, wenn die Halle möglichst aus Urner oder zumindest Schweizer Holz und nicht aus Stahl gebaut wird. «Als grösste Waldbesitzerin sollte die Korporation Uri ein Zeichen setzen», begründete er. Im Weiteren sprach er sich dafür aus und integrierte in seinen Antrag den Zusatz, dass die Korporation allfällige Mehrkosten übernimmt. Obwohl Korporationspräsident Kurt Schuler davor warnte, sich auf ein «derart heikles Parkett zu begeben», wurde der Antrag von Herger deutlich angenommen und zwar mit einem Stimmenverhältnis von 18:12.

Subventionsberechtigt sind die gesamten Inneneinrichtungen, deren Kostenschätzung sich auf 1,64 Millionen Franken beläuft. Die Urner Alpkäseproduzenten und die Alpkäserei Urnerboden befassen sich schon seit längerem mit dem Bau eines zentralen Alpkäselagers. Insbesondere die Alpkäserei Urnerboden AG befindet sich bezüglich Käselagerung in einer prekären Situation. Aufgrund fehlender Kapazitäten muss der wesentliche Teil der Produktion ausserkantonal gelagert werden. Der aktuelle Vertrag läuft in diesem Jahr aus. Transport und Lagerung verursachen jährliche Kosten von rund 100'000 Franken. Der Lagerkeller der Genossenschaft Urner Alpkäseproduzenten liegt mitten in einem Wohngebiet. Wegen Geruchsimmissionen und allfälliger Bauvorhaben ist das Mietverhältnis langfristig unsicher. Vor diesem Hintergrund haben sich die beiden genannten Institutionen zusammengetan mit dem Ziel, ein gemeinsames Käselager zu realisieren. Noch in diesem Frühling soll die Baueingabe für das Neubauprojekt eingereicht werden.

Ebenfalls abgesegnet wurde an der gestrigen Sitzung ein Projektbeitrag von 84'000 Franken an den Neubau des Güterwegs Riedlig-Portmattli-Stein-Plangg und Bieler-Vorderbachli-Hinterbachli. Realisiert wird er von der Wegbaugenossenschaft Holden-Riedlig-Neien, Bürglen. Die Gesamtlänge aller Wege beträgt rund 2,6 Kilometer. Es wird mit Gesamtkosten von 1,2 Millionen Franken gerechnet. Geplant ist, noch in diesem Frühjahr mit den Bauarbeiten zu beginnen. Letztere werden zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen.

Zum Schluss reichte Korporationsrat Peter Truttmann, Seelisberg, ein Postulat zur «Gründung einer Kommission zur Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung» ein. Seinen Vorstoss begründete er folgendermassen: «Es gibt jetzt schon viele Projekte mit Urner Holz. Nur sind diese leider viel zu wenig bekannt. Besitztum hat etwas mit Verantwortung zu tun. Eine Kommission hat die Möglichkeit, Projekte zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass es der Urner Bevölkerung ein Anliegen ist, dass unser Urner Wald nachhaltig bewirtschaftet wird.» Der Engere Rat gibt seine Stellungnahme dazu an einer der nächsten Sessionen ab. Der Korporationsrat hat nach der Beantwortung zu entscheiden, ob er das Postulat überweisen will oder nicht.