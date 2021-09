Altdorf Korporation Uri will in Gurtnellen Land kaufen Der Erwerb von zwei Parzellen mit einer Fläche von 53'455 Quadratmetern sowie verschiedene Wahlen stehen im Zentrum der Sitzung des Korporationsrats Uri.

Der Korporationsrat Uri tagt auch kommende Woche wieder im Rathaus in Altdorf. Markus Zwyssig (Altdorf, 18. Juni 2021)

Der Korporationsrat Uri entscheidet an seiner Sitzung kommende Woche über den Erwerb von zwei Landparzellen in Gurtnellen. Der bisherige Besitzer Paul Indergand-Lustenberger will das Land verkaufen. Dabei handelt es sich um eine Gesamtfläche von 53'455 Quadratmetern. Davon sind 33'380 Quadratmeter Wald.

Das eine Grundstück grenzt an eine Parzelle, welche sich bereits im Besitz der Korporation Uri befindet. «Dadurch können wir dieses Grundstück künftig besser erschliessen», sagt Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri, auf Anfrage. Die Parzellen würden Landwirtschaftsland beinhalten, aber zu einem grösseren Teil auch Waldfläche. Zu beidem wolle die Korporation Uri schauen.

«Es ist einerseits wichtig, dass das Land auch in Zukunft landwirtschaftlich genutzt wird», sagt Kurt Schuler. «Andererseits müssen wir zum Wald Sorge tragen.» Die Bürgergemeinden seien für die Bewirtschaftung verantwortlich und es sei wichtig, dass der Wald auch in Zukunft für alle zugänglich bleibe.

Sitze in Verwaltungsräten werden neu besetzt

Der Korporationsrat Uri befindet auch über verschiedene Wahlgeschäfte. Der Engere Rat beantragt, Kurt Schuler, Präsident der Korporation Uri, als neues Mitglied im Verwaltungsrat der EWA – Energie Uri AG für den Rest der laufenden Amtsdauer bis zur GV 2023 zu nominieren. Alt Korporationspräsident Rolf Infanger wird bis zur GV 2022 als Mitglied im Verwaltungsrat der EWA – Energie Uri AG weiterhin die Interessen der Korporation Uri vertreten. Korporationsvizepräsident Loretz Wendelin wird zur Wahl in den Verwaltungsrat der Kraftwerk Palanggenbach AG für die Amtsdauer von 2022 bis 2025 vorgeschlagen. Ebenfalls soll er neu für den Verwaltungsrat der Kraftwerk Bristen AG für die Restamtsdauer bis 2024 nominiert werden.

Hermann Herger, Flüelen, wird seine Motion zur Errichtung eines Sägereibetriebs im Kanton Uri begründen.

Bikewege sollen nicht zusätzlich ausgebaut werden

Die Korporation Uri unterstützt als grösste Grundeigentümerin grundsätzlich ein Bikeroutennetz auf den bestehenden Wegen, wie der Engere Rat in seiner Vernehmlassung zum Entwurf des Bikewegplans festhält. Dieser wurde aufgrund der vom Urner Stimmvolk am 27. September 2020 gutgeheissenen Revision des kantonalen Fuss- und Wanderweggesetzes erstellt.

Das Benutzen der Wege biete zwischen Bikern, Wanderern und Alpbewirtschaftern auch ein Konfliktpotenzial, so der Engere Rat. «Der Bewirtschafter soll bei der Nutzung des Weges Vorrang haben.» Der Engere Rat findet, dass kein zusätzlicher Ausbau der Wege für das Mountainbiken stattfinden soll. Hingegen könne es sinnvoll sein, wenn zum Beispiel spezielle Downhillstrecken, wie vom Haldi nach Schattdorf, geschaffen werden. In ihrer Vernehmlassung nimmt die Korporation Uri auch speziell Stellung bei zwei einzelnen Routen. Es sind dies der geplante Hauptbikeweg Alp Grat bis Schipfenegg, Gitschental sowie für eine Teilstrecke auf dem Urnerboden. Bei beiden Routen wird eine Anpassung der Linienführung gefordert.

20'000 Franken im Jahr für die Maikäferbekämpfung

Die Korporation Uri sieht für die Bekämpfung der Engerlinge alle 3 Jahre einen Betrag von 20'000 Franken vor. Letztmals erfolgte die ordentliche Auszahlung 2019. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse würden zeigen, dass eine Bekämpfung von Maikäferengerlingen auch im zweiten Hauptschadenjahr Erfolg verspreche, so der Engere Rat. Daher wurden 2020 ebenfalls 20'000 Franken zugesichert. Das Amt für Landwirtschaft bereitet weitere Bekämpfungskampagnen für 2022 und 2023 vor. Der Engere Rat hat dem Amt für Landwirtschaft deshalb für die Maikäferbekämpfung 2022 und 2023 je einen Beitrag 20'000 Franken zugesichert.