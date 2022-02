Altdorf Korporation Uri will neuen Alpen- und Alpkäseführer Nebst 90'000 Franken für die Neuauflage der Broschüre geht es an der Sitzung des Korporationsrats Uri um eine Motion für eine Sägerei.

Eine neue Broschüre soll einen Überblick über die verschiedenen Alpkäsereien – hier auf dem Urnerboden – geben. Archivbild: Urner Zeitung

Der Korporationsrat entscheidet an seiner Sitzung im Rathaus in Altdorf vom Freitag, 18. Februar, über einen Kredit von 90’000 Franken. Das Geld soll für die Neuauflage der Broschüre «Urner Alpen- und Alpkäseführer» verwendet werden.

Die erste Auflage des kostenlosen «Urner Alpen- und Alpkäseführers» erschien 2011. Herausgegeben von der Agentur Baumann, Fryberg, Tarelli. – heute Tinto AG. Die Erstauflage von 25'000 Exemplaren war sehr beliebt und schnell vergriffen, sodass 2013 ein Nachdruck erfolgte. 2015 entschied der Engere Rat, den Urner Alpen- und Alpkäseführer vorerst nicht in einer dritten Auflage zu drucken, sondern die Website www.urneralpen.ch zu erstellen.

30'000 Exemplare sollen gedruckt werden

Tinto AG hat im Sommer 2021 mit der Korporation Uri Kontakt aufgenommen und das Projekt für einen aktualisierten Neudruck und zugleich die Übernahme der aktuellen Inhalte von www.urneralpen.ch vorgeschlagen. An einer Besprechung entschieden Korporation Uri, Tinto AG und Uri Tourismus AG, das Projekt weiter zu verfolgen. Umfang und Format der Broschüre sollen beibehalten werden. Die Käse produzierenden Alpen sollen alle gleich behandelt werden, das heisst auch kleine und abgelegene Alpen werden mit einer eigenen Seite präsent sein. Die Broschüre soll ein Nachschlagewerk sein und in einer Auflage von 30'000 Exemplaren erscheinen. Gerechnet wird mit Kosten von total 90'000 Franken.

Die Neuauflage des Urner Alpen- und Alpkäseführers soll durch die Korporation Uri als Hauptkostenträgerin finanziert werden. Voraussichtlich werden wiederum weitere Sponsoren und Gönner durch die Korporation Uri gesucht. Weiter ist vorgesehen, dass die in der Broschüre aufgeführten Alpbetriebe einen Kostenbeitrag zu leisten haben. Die Herausgabe der Neuauflage ist auf Frühling 2023 geplant.

Urner Alpkäse ist sehr beliebt. Das zeigt sich jeweils auch am «Ürner Alpkchäsmärcht». Die Grossveranstaltung soll am Wochenende vom 26. und 27. November zum 16. Mal stattfinden. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 23. November 2019)

Des Weiteren geht es an der Sitzung um Wahlen. So werden für die Amtsdauer vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2024 folgende Personen zur Wiederwahl als Allmendaufseher vorgeschlagen. Matthias Baumann (Göschenen, Wassen, Gurtnellen); Werner Walker (Erstfeld, Silenen mit Amsteg und Bristen); Josef Schuler (Schattdorf, Bürglen); Anton Gisler (Spiringen, Unterschächen); Thomas Walker (Altdorf, Flüelen, Sisikon); Markus Infanger (Attinghausen, Seedorf, Isenthal, Bauen, Seelisberg).

Allmendaufseher Anton Gisler, Spiringen, sollen für einen Stallersatzneubau auf Brunnialp in der Gemeinde Unterschächen zirka 72 Quadratmeter Allmendboden im Baurecht auf Allmend vergabt werden. Dem Verein Brandistrasse Silenen soll die Brandistrasse im Werkeigentum auf den entsprechenden Korporationsparzellen als selbstständiges und dauerndes Baurecht nach ZGB mit einer Fläche von zirka 2035 Quadratmetern abgegeben werden.

Für Engeren Rat ist Potenzial für Sägerei zu klein

Der Korporationsrat befindet über eine Motion von Hermann Herger, Flüelen, zur «Errichtung eines Sägereibetriebes im Kanton Uri». Der Engere Rat betont jedoch in seiner Antwort, dass es ein beschränktes Potenzial an Mehrschlag von Sagholz im Urner Wald für das verarbeitende Baugewerbe gebe. Diese Menge sei zu klein für einen wirtschaftlichen Sägereibetrieb. «Um dieses zusätzliche Potenzial zu nutzen, muss keine neue Sägerei im Kanton Uri gebaut werden.»

Der Engere Rat vertritt die Meinung, dass das Holz mit einer überregionalen Kooperation geschnitten und veredelt werden könne. «Die Korporation Uri als öffentlich-rechtliche Körperschaft soll nicht privat-wirtschaftlich tätig sein, da dies zu Wettbewerbsverzerrungen führt.» Der Engere Rat sieht die Korporation Uri in der Rolle, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, sei es durch günstige Bodenabgaben im Baurecht oder mit einer Anschubfinanzierung. Als Beispiele nennt er die Alpkäserei Urnerboden AG, Basis57 AG und die Heizwerk Uri AG. Der Engere Rat erachtet es nicht als staatliche Aufgabe, einen Sägereibetrieb zu führen. «Die öffentliche Hand hat primär die Aufgabe, mit finanziellen Leistungen die Funktion des Schutzwaldes im öffentlichen Interesse sicher zu stellen.»

Engerer Rat will das Projekt «Holzkreislauf» genau verfolgen

Es mache keinen Sinn, dass die Korporation Uri ein Projekt zur Abklärung einer kantonalen Sägerei starte, nachdem der Kanton das Projekt «Holzkreislauf» initiiert habe, so der Engere Rat. Das Projekt des Kantons werde unter Beachtung aller Anspruchsgruppen an den Wald zeigen, ob eine Sägerei in Uri gemäss den Vorstellungen des Motionärs Sinn mache. Es solle nicht losgelöst von einer Betrachtung aller Anspruchsgruppen, spezifisch nur die Frage der Sägerei geklärt werden. «Umsomehr gilt es, Synergien oder bestehende Anlagen miteinzubeziehen.» Die bisherigen Abklärungen des Engeren Rates sowie die ersten Sitzungen zum Projekt Holzkreislauf Uri würden darauf hindeuten, dass nur überregionale Konzepte zum Erfolg führen könnten. Dies vor allem unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und eines überregionalen Denkens. Der Engere Rat empfiehlt dem Korporationsrat Uri, die Motion nicht erheblich zu erklären.