Altdorf Korporationsbürgergemeinde kauft Restaurant Nussbäumli – und sucht neuen Pächter Noch bis Mitte November wirten Jacqueline und Alois Poletti-Gamma im Gastbetrieb hoch über Altdorf. Für 2024 werden Nachfolger gesucht.

Das Restaurant Nussbäumli oberhalb von Altdorf. Bild: Urs Hanhart

(14. 8. 2023)

Ende Jahr verlassen Jacqueline und Alois Poletti-Gamma das Restaurant Nussbäumli, das im Bannwald über Altdorf thront. Nun wird es von der Korporationsbürgergemeinde Altdorf gekauft, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Mit dem Kauf der Liegenschaft werde man dafür sorgen, «dass das Juwel für die Öffentlichkeit erhalten bleibt».

Bis Mitte November sei das Restaurant noch geöffnet. Dann trete das langjährige Wirtepaar in den Ruhestand. «Die beiden haben das Ausflugs- und Speiserestaurant Nussbäumli seit 2005 umsichtig geführt», heisst es in der Mitteilung. «Dabei haben sie die Gäste nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern auch die Liegenschaft mit ihrer Pflanzen- und Baumvielfalt stets in Schuss gehalten.» Während ihrer Zeit im Nussbäumli erneuerten sie den Kinderspielplatz, die Transportseilbahn und mit Unterstützung der Bevölkerung auch die Wasserversorgung.

Grundstück soll zugänglich bleiben

Per 1. Januar 2024 kauft die Korporationsbürgergemeinde Altdorf dann das Nussbäumli. Mit der Übernahme der rund 4600 Quadratmeter grossen Liegenschaft wolle die Bürgergemeinde verhindern, dass das Haus zum Spekulationsobjekt wird. «Das Nussbäumli ist ein zauberhafter Ort», lässt sich Stefan Jauch, Präsident der Korporationsbürgergemeinde Altdorf, in der Mitteilung zitieren. «Es wäre schade, wenn es künftig ein privates Ferienhäuschen wäre und die Bevölkerung keinen Zutritt mehr hätte.»

Auch Alois Poletti freue sich über den Verkauf. «Unsere Liegenschaft ist nun in guten Händen», wird der Wirt zitiert. «Mit der Übernahme im neuen Jahr trägt die Korporationsbürgergemeinde Altdorf aktiv zur Bewahrung des geschichtlichen und kulturellen Erbes des Urner Tourismus bei. Das ist grossartig.»

Neue Wirtsleute gesucht

Die Korporationsbürgergemeinde Altdorf möchte das Nussbäumli im Frühjahr 2024 wieder öffnen. Sie sucht daher bereits jetzt nach einem neuen Pächter oder einer neuen Pächterin. «Wir suchen passionierte Gastronomen, die langfristig denken sowie die Symbiose von Arbeiten und Wohnen auf 586 Meter über Meer schätzen.» Zur Liegenschaft gehört auch eine Wohnung, welche die Wirtsleute bewohnen können. Interessierte können sich ab sofort bei der Korporationsbürgergemeinde melden (041 874 12 02 oder korporationsbuergergemeinde@bluewin.ch). (lur)