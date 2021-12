Altdorf Kunst- und Kulturstiftung Uri zeichnet acht Kunstschaffende aus Die Kunst- und Kulturstiftung Uri hat einen Atelieraufenthalt in New York sowie Förderungs- und Projektbeiträge in ausserordentlicher Gesamthöhe vergeben.

Die im Zusammenhang mit der Werk- und Förderausstellung im Haus für Kunst am Samstag abgehaltene und vom Akkordeonisten Fränggi Gehrig musikalisch umrahmte Übergabefeier war in mehrfacher Hinsicht eine spezielle. Nachdem dieser Anlass im Vorjahr aufgrund der Coronapandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatte abgehalten werden müssen, war diesmal wieder Publikum zugelassen, allerdings unter strengen Auflagen. Nebst Zertifikats- galt auch Maskenpflicht. «Es ist sehr schön, dass wir die Feier wieder durchführen und so den Geehrten die verdiente Wertschätzung zeigen können», sagte Elisabeth Fähndrich, Präsidentin der Kunst- und Kulturstiftung Uri, in ihrer Begrüssung.

Im Danioth-Pavillon sind Arbeiten von Daniel Wicky zu sehen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Dezember 2021)

Diesmal gingen 22 Bewerbungen ein, deren 19 aus dem Bereich bildende Kunst. «Daraus ist eine vielfältige Ausstellung entstanden, die einen Ausschnitt aus dem aktuellen Urner Kulturschaffen bietet», so Fähndrich. «In Uri prägen wir die Form der unjurierten Ausstellung, was den Vorteil hat, dass immer wieder neue Kunstschaffende sich hier präsentieren können.» Sieben Personen machten erstmals mit.

Zum 40-Jahr-Jubiläum dieses Events zeigte sich das Kuratorium besonders grosszügig. Insgesamt wurden Förderungs- und Projektbeiträge von 40'000 Franken vergeben, mehr als in den vorangegangenen Jahren. Darüber hinaus sprach das Kuratorium auch noch einen viermonatigen Atelieraufenthalt in New York aus. Dieser ging an die Musikerin Franziska Brücker. «Ihre Installation mit dem Titel ‹Zoom Fatigue› hat überzeugt. Die Jury schätzt ihr eigenständiges Schaffen an der Schnittstelle von Musik und visueller Kunst», erklärte Elisabeth Fähndrich. Förderungsbeiträge gingen an das Künstlerpaar Karin Wälchli und Guido Reichlin (10'000 Franken) sowie an Nathalie Bissig (8000 Franken), Mary Anne Imhof (6500 Franken) und Hanspeter Keller (4500 Franken). Über Projektbeiträge freuen durften sich Dave Gisler (6000 Franken) und Matteo Petruzzi (5000 Franken).

In 40 Jahren fast 200 Preise vergeben

Regierungsrat Beat Jörg wies in seiner Festansprache darauf hin, dass sich die Kunst- und Kulturstiftung in den 40 Jahren ihres Bestehens zu einer der wichtigsten Institutionen der personenbezogenen Kulturförderung in Uri entwickelt habe. «In dieser Zeit vergab sie fast 200 Preise, Werkjahre oder Ateliers – eine stolze Zahl», so der Kulturdirektor und weiter: «Ich bin stolz auf das vielseitig und qualitativ hochstehende Kulturleben, das wir in unserem Kanton haben. Gerade die zurückliegenden Wochen und Monate haben uns ja drastisch vor Augen geführt, dass wir nur dann ganz Menschen sind, wenn wir auch ein kulturelles Leben führen können.» Dass ein Leben ohne Kultur kein richtiges Leben sei, habe das Urnervolk klar bekräftigt, indem es im September deutlich Ja zum ersten Urner Kulturförderungsgesetz gesagt habe.

Zudem unterstrich Jörg: «Ein klares Bekenntnis zum Kulturkanton Uri haben in den vergangenen Monaten aber auch Regierungsrat und Landrat wiederholt abgegeben, indem sie die Kultur mehrfach unterstützt haben, beispielhaft durch Corona-Ausfallentschädigungen. Dank diesen konnte bisher rund eine Million Franken ausbezahlt werden.» Zum Schluss richtete der Sprechende einen Dank an die Kulturschaffenden: «Sie hatten den Mut, sich im Rahmen der Werk- und Förderungsausstellung zu präsentieren und sich dem Urteil des Kuratoriums zu stellen. Damit haben Sie in einer weiterhin herausforderungsreichen Zeit mit Engagement, Kreativität und Neugier einen grossen Wert für unser Leben geschaffen.»

In der Werk- und Förderungsausstellung gibt es viel zu entdecken, wie die Bilder von Naci Kocaslan. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Dezember 2021)

Am Ende der Feier, bei der auf den sonst obligaten Apéro verzichtet werden musste, wurde Urs Bugmann, der wie gewohnt die Laudatio für die Ausgezeichneten hielt, nach 20-jähriger Mitgliedschaft im Kuratorium verabschiedet. Zu seiner Nachfolgerin wählte der Regierungsrat Sabine Graf vom Literaturhaus Zentralschweiz. Ebenfalls verabschiedet wurde Rolf Aebersold, der von Anbeginn dabei war und innerhalb der Stiftung verschiedene Funktionen innehatte. 40 Jahre lang zeichnete er sich für die Buchführung verantwortlich.

Die Carte blanche für die nächstjährige Werk- und Förderungsausstellung erhielt der Fotograf Franz-Xaver Brun. Er wird sein Schaffen im Danioth-Pavillon präsentieren. Im Vorraum darf die Künstlerin Franziska Furrer aktuelle Arbeiten zeigen.