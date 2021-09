Im Anschluss an die Jahresversammlung fand die Vernissage der diesjährigen Ausgabe des Historischen Neujahrsblattes statt. Im Zentrum der aktuellen Broschüre, die seit 1895 in der Regel jährlich erscheint, steht die Gemeinde Göschenen respektive der Roman «Hinter den sieben Bergen» aus dem Jahr 1945: 1933 floh die deutsche Kommunistin Anna Josephine Leibbrand in die Schweiz. 1934 folgte sie ihrem späteren zweiten Mann nach Göschenen, wo sie bis 1936 blieb. Ihre Erlebnisse dort verarbeitete sie zu einem 1945 veröffentlichten Buch, welches in Uri für grosse Empörung sorgte, weil sich verschiedenste Personen im Buch wiedererkannten und sie darin wenig schmeichelhaft dargestellt wurden. Matthias Wahl hat zum Entstehungshintergrund des Romans recherchiert und Anna Leibbrands biografische Spuren aufgearbeitet. Am Freitagabend erzählte er im Gespräch mit Romed Aschwanden, Vizepräsident des Historischen Vereins, wie er bei seinen Recherchen vorgegangen ist.

Weiter zeigt Walter Bär im Historischen Neujahrsblatt in zwei Texten über die beiden Ausstellungen im Museum im Jahr 2020 die Bedeutung des Urner Volksglaubens auf. Derselbe Autor schlägt in seinem dritten Text die Brücke zu Göschenen und der wortwörtlich bewegten Geschichte des Teufelssteins – der auch schon mal für Schokoladenwerbung hinhalten musste. Das Historische Neujahrsblatt kann über die Website www.hvu.ch sowie bei der Gisler 1843 AG (Gisler Druck) bestellt werden. (pd/RIN)