Altdorf Männerchor Harmonie plant Neubeginn nach Corona-Flaute Die «Harmonisten» haben an der Generalversammlung trotz unsicheren Zeiten einen mutiger Blick in die Zukunft gewagt.

Die Mitglieder des Männerchors Harmonie Altdorf trafen sich im Restaurant Trögli in Altdorf zur 127. Generalversammlung und zum von der Gastgeberin Annemarie Zurfluh gesponserten Apéro. Mit dem Lied «Wir Sänger» bot der Chor ein Lob für das Restaurant auf die immer wieder tolle Gastfreundschaft gegenüber dem Chor.

Nach dem Nachtessen, eröffnete der Präsident Roby Arnold die Versammlung. Nach dem coronabedingten letztjährigen Ausfall der GV war es wiederum ein Erlebnis, in der Chorgemeinschaft am Vereinsleben aktiv und real teilzunehmen. Im genehmigten Jahresbericht fanden vor allem Erwähnung: der grosse Aufwand für die letztjährige «digitale» GV, der Abschied vom verstorbenen Paul Bennet, die zwei Vorstandssitzungen, die bloss 18 Proben im vergangenen Vereinsjahr, die Absagen geplanter Auftritte, der Sommerhock und die im September doch noch durchgeführte zweitägige erlebnisreiche Chorreise an den Genfersee.

«Vienna Sounds» als neu gestecktes Ziel

Im Jahresbericht des Dirigenten Felix J. Arnold war zu entnehmen, dass alles «gut» kommt, wenn man nur warten könne, heisst es in der Mitteilung des Männerchors. Nach vielen Absagen von Proben und Auftritten ist nun wieder ein Neubeginn geplant. Es braucht nun Geduld, um in der Probenarbeit wieder neue gesteckte Ziele erreichen zu können, was mit dem Projekt «Vienna Sounds» im nächsten Frühling geplant ist. Es brauche physische Kraft, um auch immer wieder an die Proben zu gehen – das heisst «eine gewisse innere Disziplin, auch ein geistiges und mentales Training», so der Männerchor. Dabei verdient die Vizedirigentin Fanziska Hach Herger besonderen Dank und Lob in der gesamten Vorbereitung zu diesen neuerlich speziellen Auftritten des Chors.

Das Projekt «Vienna Sounds» mit den beiden Chören von Zug im nächsten Frühling – Ende März in Altdorf und anfangs April im Casino Zug mit dem Stadtorchester Zug – fand besondere Beachtung. Intensive Proben und neue musikalische Höhepunkte sind angesagt.

Unter dem Traktandum Ehrungen sind zu erwähnen: Arnold Beat zum Ehrenmitglied der Harmonie Altdorf, Arnold Max und Planzer Ruedi zu Zentralschweizerischen Ehrensängern nach 30 Jahren Aktivität und Franziska Hach-Herger für 10-jährige Tätigkeit als Vizedirigentin bei der Harmonie.

Arbeitsgruppe befasst sich mit Zukunft des Chors

Mit dem Dank an alle Vereinsmitglieder, welche in diesem Jahr Besonderes für den Verein geleistet haben, wird übergeleitet zum Traktandum «Strategie des Männerchors Harmonie in Zukunft». Wie bei vielen anderen Vereinen sei es nicht einfach, neue Mitglieder zu gewinnen. So wurde intensiv über die Zukunft des Chores diskutiert, neue Gedanken eingebracht über Varianten des Einsatzes und der Zusammenarbeit mit anderen Musik-Chören oder mit dem Einsatz als Projektchor. Mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe wird in nächster Zeit nun konkret an neuen zukunftsweisenden Lösungen gearbeitet. Henry Leu übergab noch allen, die an der Vereinsreise teilgenommen haben, eine selbstkreierte Foto-Erinnerungskarte ab. So endete die GV mit kollegialem Zusammensein, Gesprächen, Diskussionen und frohem Blick in die Zukunft. (pd/RIN)