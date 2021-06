Altdorf Kunsthaus kommt mit hellblauem Auge davon Schliessungen, Absagen und Verschiebungen prägten die vergangenen Monate im Haus für Kunst Uri. Trotzdem schliesst die Rechnung des Kunstvereins Uri fast ausgeglichen ab. Zudem kam es zu einem Wechsel im Vorstand.

Miriam Würsch (rechts) wurde an der GV des Kunstvereins Uri neu in den Vorstand gewählt. Rebekka Mattli trat zurück. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 19. Juni 2021)

Präsidentin Elisabeth Fähndrich blickte an der GV des Kunstvereins Uri am vergangenen Samstag auf ein schwieriges Jahr zurück. Auch das Haus für Kunst war von Schliessungen betroffen. Doch sie meinte: «Wir sind mit einem hellblauen Auge davon gekommen.» Sie betonte, dass man ein sehr gutes Einvernehmen mit den Geldgebern pflege, insbesondere dem Kanton Uri, der Dätwyler Stiftung und der Gemeinde Altdorf. Der Kunstverein könne stets auf viele Gönner und Sponsoren zählen, was nicht selbstverständlich sei.

Finanzchefin Monika Müller konnte eine Rechnung präsentieren, die bei einem Aufwand von rund 420'000 Franken mit einem Verlust von zirka 2500 Franken abschliesst. Grundsätzlich gab es weniger Aufwand, aber auch weniger Ertrag als in anderen Jahren.

Bronzeköpfe bleiben

Barbara Zürcher, Direktorin des Hauses, musste im vergangenen Jahren mit einigen Verschiebungen und Absagen leben. Die Einzelausstellung mit Anton Bruhin konnte im vergangenen Jahr zwar noch mit einer Vernissage eröffnet werden. Nach zwei Wochen musste die Ausstellung aber geschlossen werden. Im Sommer wurde sie dann wieder eröffnet. Geblieben sind von Anton Bruhin die Bronzeköpfe im Aussenraum. So stehen die fünf guten Geister, dank einem Ankauf, weiterhin im Hof des Hauses. Die Herbstausstellung zeigte den Künstler Valentin Magaro im Dialog mit Heinrich Danioth. Damals war eine Vernissage mit Ansprachen möglich.

«Es ist seltsam, Ausstellungen ohne Reden und ohne die Künstlerinnen und Künstler zu eröffnen», sagte Barbara Zürcher. Genau das passierte aber bei der Gruppenausstellung Poesie des Alltäglichen im Frühling. Die 95-jährige Künstlerin Aimée Moreau konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Altdorf kommen. Dem Argentinier Martin Mehle war es pandemiebedingt nicht möglich, anwesend zu sein. Auch Ulrich Meister, ein Schweizer, der in Düsseldorf lebt, konnte nicht zur Eröffnung kommen.

Die Einzelausstellung von Aldo Mozzini «Stadt im Museum Part I» wurde kürzlich ebenfalls ohne Ansprachen eröffnet. «Es fehlt ein gewisses Ritual», stellte Barbara Zürcher fest. Der 65-jährige Künstler ist in Locarno geboren, lebt und arbeitet in Zürich und in Bellinzona. Die Ausstellung habe insbesondere Zürcher Künstler sowie auch eine Tessiner Delegation angezogen, so Barbara Zürcher. Die Leute seien aber nach wie vor vorsichtig und würden noch nicht so gerne reisen. Sie habe aber auch festgestellt, dass die Besucher im Haus sich intensiv mit dem Gezeigten auseinander setzen würden. Das sei auch wichtig, denn die aktuelle Ausstellung sei vielleicht nicht so leicht zugänglich und erfordere von den Besucherinnen und Besuchern Zeit.

Kunstförderung in rauen Zeiten

Kunst und Kultur erleben schwierige Zeiten. Insbesondere aus diesem Grund war es dem Kuratorium der Kunst und Kulturstiftung Uri wichtig, das zur Verfügung stehende Geld auch zu verteilen, wie Präsidentin Elisabeth Fähndrich sagte. Wettbewerb und Jurierung konnten durchgeführt werden. Aber nach zwei Wochen musste die Ausstellung geschlossen werden. Die Feier der geehrten Künstler fand ohne Publikum statt. Die Übergabe des goldenen Uristiers an Anita und Marco Schenardi wird diese Woche stattfinden, aber immer noch beschränkt auf geladene Gäste.

Einen Wechsel gab es im Vorstand. Miriam Würsch, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation bei der Auto AG Uri, wurde neu in den Vorstand gewählt. Rebekka Mattli ist nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorstand zurück getreten. Der Kunstverein Uri zählt 442 Mitglieder.

Einsatz für Demokratie, Freiheit und Fantasie

Heribert Huber bedankte sich beim Kunstverein Uri für die geleistete Arbeit. Sebastian Züst vom Altdorfer Gemeinderat sagte es mit einem Zitat von Schiller: «Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.» Der Kunstverein leiste einen wichtigen Beitrag für Demokratie, Freiheit und Fantasie. Ralph Aschwanden überbrachte den Dank des Regierungsrats. «In dieser aussergewöhnlichen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass die Freiräume in der Kunst und Kultur behalten können», sagte er und verhehlte nicht, dass man intern darum kämpfen musste, dass die Museen aufgehen und Kulturveranstaltungen wieder möglich sind.

Anschliessend an die GV spielten im Freien Daniel Beltrametti und Nico Hunziker von der Band Daens ihre eingängigen Popsongs mit markantem Gesang.