Altdorf Mit Konzerten wurde ein starkes Zeichen gegen den Krieg gesetzt Ein Konzertmarathon gegen den Krieg – damit sorgten Kulturschaffende und Besucher in Altdorf für eine klare Botschaft.

Traten im Zeichen gegen den Krieg auf (von links): Roger Scheiber, Lukas Traxel und Livio Baldelli. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. März 2022)

Im Foyer des Theaters Uri ging in Altdorf musikalisch mächtig die Post ab. Nicht weniger als 50 Musikerinnen und Musiker, verteilt auf zehn Bands und Formationen, traten am Freitagabend innerhalb von sechs Stunden auf. In den kurzen Pausen wurde die Bühne von den fleissigen Helfern jeweils wieder für den nächsten Kurz-Gig von etwa einer halben Stunde umgebaut. Zum Abschluss des Events gab es nach Anbruch der Geisterstunde auf der offenen Bühne auch noch eine Jam-Session.

Das Ziel der auf Initiative von Urner Privatpersonen in kurzer Frist auf die Beine gestellten Projekt bestand darin, ein kulturelles Zeichen gegen den Krieg zu setzen, was zweifellos gelang. Der Konzertmarathon lockte viel Publikum an. Bei fast allen Darbietungen war das Foyer sehr gut besetzt. Es wurde nicht nur musiziert, sondern mittels Kollekte auch eifrig Geld gesammelt, wobei der Erlös vollumfänglich an eine sich im Ukraine-Krieg engagierende Hilfsorganisation geht.

Auch «Die Exfreundinnen» traten auf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. März 2022)

Möglichst gute Rahmenbedingungen schaffen

Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold überbrachte im Namen des Regierungsrats eine Dankesbotschaft. Sie galt den Organisatoren, den auftretenden Musikerinnen und Musikern sowie den vielen Besuchern der Veranstaltung und insbesondere auch jenen, die ihren Geldbeutel öffneten und eine Spende entrichteten. Dieser Konzertabend sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität. «Zum Krieg in der Ukraine fehlen auch mir die Worte», sagte Arnold, und er fügte an: «Die persönliche Betroffenheit als Vater, Politiker, aber auch als Mensch ist auch bei mir gross, wenn man sich vorstellt, was in der Ukraine abgeht.» Einen Einmarsch in solchen Dimensionen hätte man sich bis vor kurzem noch nicht vorstellen können. «Leidtragend ist vor allem die Zivilbevölkerung. Eigentlich hatte man gedacht, dass aus der Geschichte die nötigen Lehren gezogen worden sind. Aber leider hat uns die Realität eingeholt.»

Elia Aregger und Kristin Berardi. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. März 2022)

Im Gespräch mit dem Moderationsduo Julia Trottmann und Tobias Arnold wies Arnold darauf hin, dass es jetzt darum gehe, jenen Flüchtlingen, die in den Kanton Uri kommen, ein gutes Umfeld zu bieten und zwar sowohl bezüglich Unterbringung als auch der schulischen Integration von Kindern. «Wir sind bestrebt, möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen», versprach Arnold.